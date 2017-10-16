И Кылварт такой молодой…

Разговор приблизительно такого свойства состоялся у меня дома буквально вчера. Стоит, впрочем, отметить, что наши семейные голоса разделились, а некоторые вовсе не пошли голосовать. Как и многие другие, судя по явке. Результаты в итоге оказались вполне предсказуемыми.

Предвыборная мобилизация центристов против списка Сависаара, видимо, сильно увлекла их самих - настолько, что наиболее пылкие уже сравнили сегодняшний день с Днем Победы, а своих соратников повысили до «воинов света». С другой стороны, состав конкурирующего списка был заведомо пораженческим, за исключением Эдгара Сависаара, к которому многие испытывали искреннюю признательность за былые заслуги. О какой реальной конкуренции могла идти речь?

Успех Михаила Кылварта в Ласнамяэ тоже был вполне ожидаем: собственно, был ли хоть один фактор, который работал на этих выборах против него? Умеренность, деловитость, сдержанность, подчеркнутое уважение к старшим, прямая взаимосвязь с избирателями – хотя бы через тренерскую работу, упертость в отстаивании права на русскоязычное образование, дипломатичность и умение достойно лавировать в партийных скандалах – отсюда и результат. Даже если избиратель не испытывает особых симпатий к Центристской партии, личный рейтинг Кылварта перевешивает другие соображения.

Теоретически русский избиратель мог бы голосовать за социал-демократов или «зеленых» - во всяком случае, их предвыборная платформа не должна его отпугнуть. Но против первых работает и их невнятное поведение в отношении русских политиков и русского избирателя после прошлых выборов, и не самый выгодный пост Евгения Осиновского в проблемном министерстве, и даже локальная история с пунктом обмена шприцев на Ситси, в которой центрист Кальюлайд обходит его как стоячего.

Против «зеленых» сработало то, что никто не имеет о них ни малейшего понятия. На давно поделенный рынок трудно войти, и Зузу Измайлова может говорить весьма разумные вещи, но избиратель не услышит ее, даже если звать «зеленых» на все дебаты и по сто раз на дню повторять, что «Зеленые» - лояльная к русским и во всех отношениях умеренная партия.

На муниципальных выборах работают другие вещи. В частности, боязнь потерять место работы – а нельзя не признать, что центристы трудоустроили в Таллинне большое количество русских чиновников, за которых честно голосуют их родственники и знакомые. И можно долго и пафосно рассказывать о коррумпированности партии, но в случае русского избирателя это просто не работает. К тому же, громкие коррупционные скандалы связаны отнюдь не с теми именами, которые значатся сейчас на верхних позициях центристского рейтинга.

Все остальные партии русскому избирателю не предложили, на мой взгляд, ничего удобоваримого. Стоит ли удивляться…