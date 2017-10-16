Евгений Криштафович: за меня голосовали мои преданные фанаты

Преодолеть избирательный порог в Таллинне для любого "непартийного" избирательного союза - задача почти непосильная. Именно непартийного - у нас было два квазипартийных избирательных союза и четыре непартийных, включая "Город-метро". В случае последних еще в сентябре социологи сообщили, что их суммарная поддержка в городе - 1,1 процент.

Поэтому ожидать, что избиратели отдадут нам свои голоса, было крайне сложно. Аргумент был простой: ребята, у вас очень классные идеи - но вы же все равно не пройдете! И избиратель голосовал за кого-то другого. Мы с самого начала относились к нашим возможностям трезво. Понятно, что с первого раза пройти будет невозможно.

Мне лично кажется, что в Таллинне в будущем разумнее идти на выборы партиями, а не избирательными союзами. То, что сейчас кто-то вынужден был идти партиями, - дань партийным раздраям последнего года. Наш долг перед избирателем - все-таки консолидировать здравые силы, которые мы представляем, в партию.

Полагаю, к выборам в Рийгикогу новая партия появится обязательно. Я не исключаю и того, что стану одним из инициаторов создания такой партии.

Члены союза "Город-метро" правда набрали микроскопическое количество голосов - местами шесть, девять голосов, - но это, как я уже сказал, общая тенденция. Я, по-моему, получил 44 голоса, но это статистическая погрешность и сути дела не меняет. Просто, может быть, у меня есть больше преданных фанатов в одной части города. А у кандидата, который мало кому известен, таких преданных фанатов меньше.

Что касается идеи метро, я уверен, Таллинн к ней еще вернется. Это ведь была не наша идея изначально, а идея архитекторов. Транспортная проблема остается, и я уверен, что с этим проектом будут работать дальше - и мы в том числе.