Печальные данные: в Эстонии за чертой бедности живет более 300 тысяч человек

На грани нищеты после выплаты социальных пособий в прошлом году в Эстонии жило 21,7 процента населения против 19,5 процента в 2008 году. Ниже черты бедности в Эстонии было 4,7 процента населения и еще 5,8 процента жили в семьях, члены которых в течение года работали менее чем на 20 процентов своего потенциала.

Чертой бедности в Эстонии считали доход в пересчете на душу населения на сумму в 5187 евро и в пересчете на семью из двух взрослых и ребенка младше 14 лет — 10 892 евро в год.

В Европейском Союзе в 2016 году на грани нищеты и социальной отверженности жили 23,4 процента населения, то есть, 117,5 млн человек.

30,1% жителей Литвы в прошлом году было за чертой бедности и это был один самых высоких показателей в Европе, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата. По сравнению с 2008 годом в прошлом году этот показатель увеличился на 1,8 пункта.

Этот показатель был выше только в Болгарии (40,4%), Румынии (38,8%) и в Греции (35,6%).

В Латвии за чертой бедности находится 28,5% жителей, в Литве — 30,1%.

В соответствии с методикой исследований, чертой бедности считается уровень доходов, не достигающий 60% от среднего показателя доходов по стране.