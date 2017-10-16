Мадрид выдвинул Каталонии новый ультиматум

Если же этого не произойдет, испанское правительство возьмет автономию под свой контроль и будет управлять ею напрямую. Дать четкий ответ Пучдемон должен до 10 утра четверга по местному времени. «У господина Пучдемона все еще есть возможность начать разрешение этой ситуации, он должен ответить „да“ или „нет“ по поводу провозглашения [независимости]», - сказал вице-премьер Испании (цитата по Reuters).

В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой направил Пучдемону письмо, в котором выразил сожаление в связи с отсутствием четкого ответа каталонского лидера по ситуации с независимостью. Текст послания опубликовала газета El Mundo.

«Это разъяснение, безусловно, необходимо. Не только правительство Испании, но и все каталонцы имеют право знать наверняка, подразумевает ли ваше [Пучдемона] объявление 10 октября... провозглашение независимости», - говорится в письме, выдержки из которого приводит ТАСС. «Данная ситуация неопределенности идет на руку лишь тем, кто стремится упразднить единодушие между подданными», - написал Рахой.

Ранее Мадрид дал Пучдемону время до 10 утра понедельника на прояснение позиции относительно провозглашения регионом своей независимости. Но каталонский лидер прямо не ответил на вопрос.

Пучдемон направил ответное письмо испанскому премьер-министру Рахою, в котором написал, что объявление о независимости региона было приостановлено, а также заявил о необходимости скорейшего начала диалога между сторонами. Испанские власти сочли такой ответ недействительным, сообщил министр юстиции страны Рафаэль Катала.

Если бы Пучдемон ответил на вопрос о провозглашении независимости Каталонии положительно, это позволило бы властям Испании ввести в действие статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию региона и взять его под свой контроль. Эта статья позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов. Также центр может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением.

За 39 лет испанской конституции 155-я статья не была применена ни разу, несмотря на то что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.

Предыдущий формальный запрос о провозглашении независимости Каталонии правительство Испании направило властям автономии в среду, 11 октября, по итогам экстренного совещания. Шаг был предпринят на следующий день после того, как руководство региона подписало декларацию о независимости.

Под документом подпись тогда поставил и Пучдемон, несмотря на то что ранее в тот же день призывал парламент Каталонии отложить провозглашение независимости. Испанское правительство сочло такое поведение уловкой.

Ранее Пучдемон уже предлагал Мадриду переговоры. Премьер Испании Рахой, в свою очередь, заявил, что ни о чем говорить на фоне угроз не будет. Действия властей Каталонии он назвал шантажом.

В Каталонии 1 октября прошел референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Участие в народном голосовании приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.

В ходе референдума полиция пыталась предотвратить участие граждан в голосовании, в результате чего происходили стычки сторонников отделения с правоохранителями. Пострадало около тысячи человек.