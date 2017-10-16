График: Эдгар Сависаар показал худший результат в своей политической карьере

Эдгар Сависаар, баллотировавшийся в столичном районе Ласнамяэ по списку Избирательного союза Сависаара и «Деловой Таллинн», получил на этих выборах 3621 голос. Это самый плохой урожай голосов политика с момента восстановления независимости Эстонии, пишет Postimees.

До сих пор в карьере Сависаара худшим являлся результат на муниципальных выборах 1996 года, когда за него проголосовали 4475 человек. Наилучший результат он показал на муниципальных выборах 2013 года, получив от избирателей 39 979 голосов. На местных выборах он всегда баллотировался в столичном районе Ласнамяэ.

На выборах в Рийгикогу Сависаар собрал наибольший урожай голосов в 2015 году, когда его поддержали 25 057 человек. Парламентские и муниципальные выборы несравнимы, так как Рийгикогу могут избирать только граждане Эстонии.