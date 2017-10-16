Копытин: за центристов проголосовала малообразованная чернь

Сависаар создал партию, которая, в итоге, оказалась сильнее его самого. Выпущенного им однажды джина (в лице ряда его воспитанников) не удалось вернуть в кувшин. На мой взгляд, неожиданно для себя самого, акула эстонской политики - Сависаар маргинализировался, поскольку возвращение в стиле Наполеона не удалось, пишет Копытин в Фейсбуке.

Однако каким же образом объяснить популярность ЦП без Сависаара? Казалось бы, и в Таллинне и на Северо-Востоке было разоблачено множество скандалов, связанных с коррупцией действующих лиц. Почему опять избирают одних и тех же лиц? Неужели нет альтернативы и лишь этим можно объяснить многолетнюю монополию одной партии. Я думаю, вопрос в самом электорате. Малообразованная безыдейная масса, мечущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого - так можно охарактеризовать местную русскоязычную общину. И ЦП хорошо знает повадки этой массы.

Ведущие лица ЦП чувствуют ее инстинкты. Чего только стоит агрессивный ролик Мярта Сультса, обращенный к русскоязычным! Классика по Ортега-и-Гассет. Чего ж тут удивляться, что Ласнамяэ - самый отсталый по развитию район города, а Северо-Восток - самый отсталый регион страны. Так благодарят хозяева своих холопов, чернь. Какой народ, такие и правители.