Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Новый закон может разрешить жестокие видеоигры и для несовершеннолетних

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Кадр из видеоигры Destiny. Иллюстративное фото. | ФОТО: /AP

Впервые в эстонский Закон о защите детей будет внесено возрастное ограничение на содержащие насилие видеоигры. Однако дети все же смогут играть в жестокие игры, предназначенные для лиц старше 18 лет.

Почти полгода Департамент защиты прав потребителя и Министерство социальных дел обсуждали введение возрастных ограничений на видеоигры, и теперь поступило предложение, согласно которому в Эстонии будут введены возрастные ограничения, рекомендуемые PEGI (европейская рейтинговая система компьютерных игр), однако при этом все же остается возможность, что в игры 18+ смогут играть и несовершеннолетние, пишет портал Geenius.

Министерство социальных дел выдвинуло предложение внести поправку в ч.1 ст.25 Закона о защите детей, которая бы впервые в Эстонии урегулировала возрастные ограничения на видеоигры в соответствии с европейской рейтинговой системой компьютерных игр.

Однако в случае принятия поправки закон все же позволит обойти некоторые ограничения PEGI – например, если родитель или опекун сочтет, что игра не вредит ребенку. В таком случае в игры 18+ смогут играть и несовершеннолетние.

Читайте статью в полном объеме на портале Geenius.

Наверх