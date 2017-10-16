Новый закон может разрешить жестокие видеоигры и для несовершеннолетних

Почти полгода Департамент защиты прав потребителя и Министерство социальных дел обсуждали введение возрастных ограничений на видеоигры, и теперь поступило предложение, согласно которому в Эстонии будут введены возрастные ограничения, рекомендуемые PEGI (европейская рейтинговая система компьютерных игр), однако при этом все же остается возможность, что в игры 18+ смогут играть и несовершеннолетние, пишет портал Geenius.

Министерство социальных дел выдвинуло предложение внести поправку в ч.1 ст.25 Закона о защите детей, которая бы впервые в Эстонии урегулировала возрастные ограничения на видеоигры в соответствии с европейской рейтинговой системой компьютерных игр.

Однако в случае принятия поправки закон все же позволит обойти некоторые ограничения PEGI – например, если родитель или опекун сочтет, что игра не вредит ребенку. В таком случае в игры 18+ смогут играть и несовершеннолетние.

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