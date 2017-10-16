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Концерн Fiat Chrysler отзывает почти полмиллиона небезопасных машин по всему миру

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Логотип Jeep. | ФОТО: © David Mdzinarishvili / Reuter/REUTERS

Концерн Fiat Chrysler Automobiles NV объявил об отзыве 469 988 автомобилей различных моделей, проданных в разных странах, в основном на американском рынке.

Отзыв затрагивает внедорожники Jeep Liberty 2012 года, а также среднеразмерные седаны Chrysler 200 и Dodge Avenger 2012 - 2013 годов выпуска, передает "Прайм".

Причиной отзыва является дефект в системе активных подголовников, вследствие чего один из электронных датчиков может не привести в действие механизм срабатывания передних подголовников в случае удара в машину сзади, пояснили производители, пишет Newsru.com.

Более 414 тысяч отзываемых автомобилей было продано в США, где об этой проблеме итальяно-американский концерн оповестило Национальное управление по безопасности движения автотранспорта (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), в июне начавшее проверку в этой связи, отмечается в публикации.

В самой компании подчеркивают, что не знают о каких-либо инцидентах или травмах, связанных с упомянутым дефектом. Концерн уведомил, что разошлет извещения владельцам отзываемых автомобилей по всему миру в ноябре.

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