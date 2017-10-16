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На размокших от дождей грунтовых дорогах Эстонии могут ввести ограничения по массе автотранспорта

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Грузовик. Иллюстративное фото. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Затянувшиеся проливные дожди привели грунтовые дороги в Эстонии в тяжелое положение, в связи с чем Департамент шоссейных дорог приступил к введению ограничений по массе для автотранспорта на наиболее критических участках дорог.

«К сожалению, погодные условия не благоприятствуют улучшению ситуации на грунтовых дорогах, поэтому на наиболее проблемных отрезках мы вынуждены будем ввести ограничения по массе», - предупредил заведующий отделом обслуживания Департамента шоссейных дорог Райнер Кульдмаа в переданном BNS пресс-релизе.

По его словам, работы по ремонту и приведению в порядок грунтовых дорог в связи с плохой погодой приостановлены. Кульдмаа пояснил, что возобновить их удастся только после того, как наступят ясные дни и дороги просохнут, а пока водителям следует запастись терпением и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.

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