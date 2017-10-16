На размокших от дождей грунтовых дорогах Эстонии могут ввести ограничения по массе автотранспорта

Затянувшиеся проливные дожди привели грунтовые дороги в Эстонии в тяжелое положение, в связи с чем Департамент шоссейных дорог приступил к введению ограничений по массе для автотранспорта на наиболее критических участках дорог.
16 октября 2017 г., 15:08
«К сожалению, погодные условия не благоприятствуют улучшению ситуации на грунтовых дорогах, поэтому на наиболее проблемных отрезках мы вынуждены будем ввести ограничения по массе», - предупредил заведующий отделом обслуживания Департамента шоссейных дорог Райнер Кульдмаа в переданном BNS пресс-релизе.
По его словам, работы по ремонту и приведению в порядок грунтовых дорог в связи с плохой погодой приостановлены. Кульдмаа пояснил, что возобновить их удастся только после того, как наступят ясные дни и дороги просохнут, а пока водителям следует запастись терпением и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.