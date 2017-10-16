Воздух на круизных лайнерах оказался токсичнее, чем в самых грязных городах мира

Тайное расследование крупнейшего в Великобритании оператора круизных путешествий P&O Cruises показало, что воздух на круизных судах грязнее, чем во многих мегаполисах, пишет "Моя Планета".

Небольшое пространство лайнера буквально концентрирует загрязнения вокруг себя. «Ультратонкие частицы», обнаруженные в окружающем корабль воздухе, выделяются из топлива, сжигаемого двигателями. Один круизный лайнер может выбросить в воздух за день столько же вредных веществ, сколько миллион автомобилей.

Воздух на палубе типичного круизного судна содержит примерно 84 000 вредных частиц от топлива на 1 см³. В каютах этот показатель повышается до 226 000 частиц на 1 см³, передает The Independent.

Это в два раза выше, чем в центре Лондона (38 400 на 1 cм³). Получается, что воздух на круизных лайнерах по нанесению вреда здоровью человека сравним с воздухом в самых загрязненных городах мира. Частые морские путешествия на таких кораблях чреваты учащением возникновений респираторных заболеваний, ухудшением работы сердечно-сосудистой системы и симптомами астмы.

Побег от городской пыли в морские просторы на круизном судне — не лучший выход, заключили эксперты.