ОБЗОР: кто выиграет, а кто больше всех потеряет евроденег после 2020 года?

«Ситуация улучшается, но во всех странах и регионах еще нужно проделать большую работу», - сказала неделю назад на пресс-конференции в Брюсселе уполномоченный Европейской комиссии по региональной политике Корина Крецу.

Ознакомившаяся со свежим, седьмым по счету отчетом о политике общей принадлежности, она отметила, что хотя неравенство между разными регионами союза после 2015 года вновь начало снижаться, многие граждане ЕС по-прежнему живут в регионах, где ВВП ниже, чем был до последнего экономического кризиса: «У нас много неравенства, и не только между странами, но и между разными регионами одной страны».

Не секрет, что в течение последнего года целесообразность политики общей принадлежности подверглась серьезным сомнениям, поэтому Брюссель в своей риторике постоянно подчеркивает ее необходимость. «Мы можем говорить, как изменить применение политики, но не ставить под сомнение ее существование», - подчеркнул на прошлой неделе президент Европейского комитета по регионам Карл-Хенц Ламбертц.

Rail Baltic не оставят

И хотя официально период нового распределения евроденег начнут обсуждать весной, уже сейчас как высокопоставленные чиновники Брюсселя, так и другие находящиеся в курсе дела люди видят наличие проблем. «В ситуации, когда мы находимся в самом начале планирования нового программного периода, многие темы нуждаются в обсуждении: как распределять деньги, как оценивать проекты и анализировать прежние слабости системы», - перечислила Крецу.

По словам источников Postimees, можно быть уверенными в том, что после 2020 года Эстония в глазах ЕС больше не будет входить в число слаборазвитых стран, у которых ВВП меньше 75 процентов от среднего по Европейскому союзу. Одновременно это означает и то, что Эстония будет должна отдавать в бюджет союза больше средств, чем будет получать оттуда.

Сейчас у Эстонии, как и у Литвы, до этой границы не хватает одного процента, а Латвия является единственной из трех стран Балтии, которой нужно проделать больше работы. Кроме Эстонии в число развивающихся могут попасть также Чехия и Словакия. Также лучше дела могут пойти у Венгрии и у некоторых сильных регионов Польши.

Также весьма вероятно, что вместо, как это было до сих пор, семилетнего периода программы в 2020 году будет введен пятилетний период: на весах и модель «5+5 лет». Обязательно в новом периоде снизится объем софинансирования, хотя для Эстонии это не представляет большой проблемы. Скорее без финансирования останутся проекты сомнительной ценности, то есть, прежде всего, претворяющиеся в жизнь в политических целях.

И хотя в случае Эстонии при помощи евродотаций уже обновлена большая часть инфраструктуры – несколько больших больниц, школ, детских садов, построен целый ряд центров компетенции и здоровья, - после 2020 года проблемным ребенком останется транспорт, у которого, к счастью, есть надежда на получение евроденег. Развитие городов является приоритетом на уровне ЕС, но пока не ясно, как это будет зафиксировано в новом программном периоде. Но городской транспорт будет вписан туда обязательно.