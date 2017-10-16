Раймонд Кальюлайд: центристы не должны повторить ошибки с коалицией

Я очень доволен результатами ЦП и очень благодарен всем, кто нас поддержал. Это очень важно, что центристы сохранили большинство мест в Таллиннском горсобрании. Если бы мы получили на одно или два места меньше, наверняка сейчас все говорили бы, что это катастрофа и провал Центристской партии.

Своим личным результатом я доволен тоже - и считаю, что это успех не только мой, но и моей молодой команды в районной управе, и всех чиновников, которые последние четыре года работали в Таллиннской горуправе.

Я действительно набрал в своем округе больше голосов, чем евродепутат Яна Тоом. Мне было важно на этих выборах показать, что жители Пыхья-Таллинна поддерживают местную власть, то есть районную управу, которую я полтора года возглавлял; что жители нашей части города одобряют наши реформы и считают, что именно мы должны продолжать руководить Пыхья-Таллинном.

С другой стороны, важен еще и вот какой аспект: многие русские избиратели готовы голосовать за кандидатов-эстонцев. Дела обстоят не так, как подают их зачастую эстонские СМИ - что у нас есть русские политики, за которых голосуют русские, и эстонские политики, за которых голосуют эстонцы. Я как старейшина общаюсь и с эстонской общиной Пыхья-Таллинна, и с русской общиной, эстонцев и русских у нас примерно поровну. Отрадно, что меня поддержали русские избиратели. Думаю, то же самое доказал в Мустамяэ Таави Аас.

Нужна ли ЦП коалиция в таллиннском горсобрании? С учетом того, что большинство у нас с перевесом в один голос, думаю, о таком варианте нужно думать очень серьезно. Но коалиция должна защищать интересы наших избирателей. У нас есть несколько ключевых моментов: бесплатных общественный транспорт, бесплатные кружки для детей Таллинна и так далее. В том числе это и вопрос об отношениях эстонцев и русских. Центристы не могут создавать коалиции с партиями, которые считают русских неравными эстонцам и обещали постепенно закрыть русские детские сады или, допустим, лишить серопаспортников права голоса на местных выборах.

И, конечно, если уж коалиция создается, партнеры в ней должны быть на равных. У центристов уже была ситуация, когда они создали в Таллинне коалицию с соцдемами - и центристы тогда не относились к соцдемам как к равным партнерам. Эту ошибку повторять нельзя: если уж сотрудничать, так по-честному.