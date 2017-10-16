Алексей Туровский: я очень рад успеху Михаила Кылварта!

Своим результатом я очень доволен - мне сказали, что за меня проголосовали 1060 человек. Большое спасибо людям за доверие! Что до результатов соцдемов, по спискам которых я баллотировался, эти результаты оставляют желать лучшего. Но лучшего всегда желать приходится, если ты точно знаешь, что именно ты хочешь и должен сделать. Поддержка достаточной никогда не бывает, и третье место по Таллинну - это не так плохо.

Меня немножко беспокоит ситуация, в которой кто-то имеет абсолютную власть, вот как сейчас центристы в Таллинне. С другой стороны, мой отец, мир его праху, профессиональный историк философии, в детстве рассказал мне о том, как Сократ относился к миру. Сократа как-то раз спросили: "Кто лучше - афиняне или беотийцы, или спартанцы, или персы, или египтяне?" Ответ был очень простой: "Я уважаю только человека".

Так что, если говорить о центристах, я предельно рад, что Михаил Кылварт набрал столько голосов. Я очень уважаю этого человека. Он умелый политик, хозяйственник, умный человек. Кроме того, он уже несколько лет занимается в Таллинне культурой, а я - человек зоопарковский, конечно, и Михаил - единственный высший администратор, который занимается культурой и которому не надо объяснять, почему зоопарк относится к сфере культуры. Все остальные рано или поздно спрашивали: ну при чем тут зоопарк?.. Таким людям мне хотелось сказать: потребуйте деньги за обучение в средней школе - у нее с вами явно не получилось.

Очень рад я и тому, что набрала много голосов и прошла Виктория Ладынская из IRL. Вот это - мое отношение к местным выборам. Я уважаю только человека. В конце концов, мы все таллиннцы. Более того, мы все эстонцы, если говорить о том, что англичане называют nationality, государственная принадлежность. И все мы люди.