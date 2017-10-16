Избиратели охотно голосовали за коррупционеров

Признанные судом виновными и обвиняемые в злоупотреблении властью или присвоении общественных средств кандидаты успешно выступили на муниципальных выборах, большинство из них прошли в местные собрания.
На выборах баллотировались пятеро кандидатов, признанные виновными в коррупционных преступлениях, из них трое были избраны.
Также баллотировались шестеро кандидатов, которым было предъявлено обвинение в злоупотреблении общественной властью или находящиеся под судом. У кандидатов, обвиняемых в коррупции, дела пошли так хорошо, что все шестеро оказались избранными в органы местного самоуправления.
Федор Овсянников
Fjodor Ovsjannikov Федор Овсянников/ Põhjarannik
Из кандидатов, признанных виновными в коррупционных преступлениях, больше всего голосов получил баллотировавшийся в Нарве по списку центристов Федор Овсянников, который получил 256 голосов и прошел в горсобрание.
Согласно приговору суда, вступившему в силу в мае этого года, в 2010 году тогдашний депутат Нарвского горсобрания и член городской комиссии по госпоставкам договорился с предпринимателями, работающими на нарвском строительном рынке, нарушив требования конкуренции и совершив тем самым преступление. Строительные фирмы по итогам этого соглашения могли осуществлять заказанные городом строительные работы лишь при условии, если они скрыто платили ему 10% от стоимости договоров подряда. Овсянников получил почти два года условно с двухлетним испытательным сроком.
Аллан Мянд
Allan Mänd Аллан Мянд/ Põhjarannik
Баллотировавшийся в волости Йыхви Ида-Вируского уезда Аллан Мянд получил 107 голосов и был избран в местное собрание.
В мае 2016 года Аллан Мянд, будучи членом Йыхвиского волостного собрания, был признан виновным в даче взятки бывшему члену волостной управы Мярту Маритсу. Согласно приговору суда, Маритс помог фирме Мянда добиться от волостной управы выгодных условий строительства, в том числе получить одно из наиболее выгодных мест в Йыхви для строительства торгового центра, возле концертного дома. В качестве взятки Маритс получил лаптоп, а затем должность в фирме Мянда. Обоим пришлось отсидеть за это 7 месяцев и 20 дней.
Алар Няэме
Alar Nääme Алар Неэме/ Jaanus Lensment
Баллотировавшийся в Валгаской волости от центристов Алар Няэме получил 92 голоса и был избран в волостное собрание.
Бывший старейшина таллиннского района Кесклинн в январе этого года был признан виновным в присвоении имущества. Согласно приговору, Няэме в рамках кампании на выборах в Рийгикогу 2015 года организовал два концерта, а расходы оплатил из таллиннского бюджета. Няэме уплатил 6300 евро штрафа и вернул столице присвоенные 2846 евро.
Андрей Филиппов
Andrei Filippov Андрей Филиппов/ Põhjarannik
Баллотировавшегося в Нарве по списку центристов Андрея Филиппова поддержали на выборах 95 человек, поэтому он не попал в число депутатов.
Согласно приговору, вице-мэр Нарвы был помощником Федора Овсянникова в его коррупционнымх схемах и передавал предпринимателям необходимую информацию о планах строительства в Нарве. В обмен на скидку при ремонте квартиры близкого человека Филиппов обещал Овсянникову, что предприниматель в дальнейшем сможет осуществлять заказываемые Нарвой в рамках поставок аварийные работы фактически вне конкурса. Филиппов был приговорен к почти двум годам условно с двухлетним испытательным сроком.
Тойво Киви
Тойво Киви/ Kristjan Teedema
Баллотировавшийся в волости Муствеэ в Йыгевамаа от Партии реформ Тойво Киви получил 14 голосов и не был избран.
Согласно приговору суда, вступившему в силу в апреле этого года, член комиссии по тендерам волостного собрания Лохусуу Ида-Вируского уезда Тойво Киви в 2011-2012 годах неоднократно брал взятки у руководителя AS EcoPro Неэме Рейнапа. Взамен Киви гарантировал, что EcoPro выиграет тендеры в проектах SA Keskkonnainvesteeringute Keskus и тем самым заработает около 55 000 евро. Киви получил таким образом 12 270 евро. Прокурор счел, что, несмотря на то, что оба они поступили противозаконно, уголовное дело можно прекратить по соглашению сторон, поскольку обвиняемые вернули преступно полученный доход.
Из кандидатов, обвиняемых в коррупции, были избраны все
На муниципальных выборах баллотировались шестеро кандидатов, которым предъявлено обвинение в коррупционном преступлении и которые находятся под судом.
Эдгар Сависаар
Эдгар Сависаар на вечеринке своего избирательного союза./ Raul Mee
Из них лучший результат показал Эдгар Сависаар, бывший лидер Центристской партии и кандидат от избирательного союза Сависаара и “Делового Таллинна”, который получил в Ласнамяэ 3621 голос и вошел в двадцатку самых популярных кандидатов по стране. Бывший многолетний мэр Таллинна и председатель Центристской партии находится под судом по обвинению в неоднократном получении взятки.
Калев Калло
В горсобрание прошел и проходящий обвиняемым по тому же делу Калев Калло, баллотировавшийся от центристов и получивший в Хааберсти 328 голосов. Бывший член Рийгикогу и председатель предыдущего состава Таллиннского горсобрания Калло обвиняется в посредничестве взятки и пособничестве преступлению.
Айвар Сооп
Айвар Сооп/ Sille Annuk
Баллотировавшийся первым номером от избирательного союза “Местная жизнь” в Тартуской волости Айвар Сооп получил 342 голоса и оказался избран. Тартускому волостному старейшине, находящемуся под судом, вменяется в вину то, что он незаконно брал на волость денежные обязательства и использовал волостную бензиновую карточку в личных целях на сумму почти в 200 евро.
Евгений Салтыков
Баллотировавшийся в Кохтла-Ярве от социал-демократов Евгений Салтыков получил 257 голосов и тем самым был избран в местное собрание. Ранее входвший в Кохтла-
Евгений Салтыков/ Erakogu
Ярвеское собрание Салтыков был обвинен в соучастии в схеме мошенничества, существовавшей в течение десяти лет, которая нанесла городу урон в размере почти 82 000 евро путем выплаты зарплат на основании фиктивных трудовых договоров.
Айгар Лепп
Шедший первым номером избирательного союза “Единая волость” в Тартуской волости Айгар Лепп получил 201 голос и тем самым был избран в местное собрание. Бывшему руководителю OÜ Tartu Valla Kommunaal и волостному депутату вменяют в вину подделку документа и его использование, а также нарушение установленного в Законе против коррупции ограничения на сделки в крупных размерах на сумму 284 533,57 евро.
Тыну Кивилоо
Тыну Кивилоо/ Elmo Riig / Sakala
Тыну Кивилоо, баллотировавшийся по списку Партии реформ в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, получил 72 голоса и таким образом прошел в волостное собрание. Сейчас он находится под судом, бывшего волостного старейшину Кыпу обвиняют в умышленном нарушении ограничения на сделки на сумму 88 751,18 евро и присвоении денег волости в размере 10 000 евро. Судом первой инстанции он был признан виновным.