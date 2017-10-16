Избиратели охотно голосовали за коррупционеров

На выборах баллотировались пятеро кандидатов, признанные виновными в коррупционных преступлениях, из них трое были избраны.

Также баллотировались шестеро кандидатов, которым было предъявлено обвинение в злоупотреблении общественной властью или находящиеся под судом. У кандидатов, обвиняемых в коррупции, дела пошли так хорошо, что все шестеро оказались избранными в органы местного самоуправления.

Федор Овсянников

Fjodor Ovsjannikov Федор Овсянников/ Põhjarannik

Из кандидатов, признанных виновными в коррупционных преступлениях, больше всего голосов получил баллотировавшийся в Нарве по списку центристов Федор Овсянников, который получил 256 голосов и прошел в горсобрание.

Согласно приговору суда, вступившему в силу в мае этого года, в 2010 году тогдашний депутат Нарвского горсобрания и член городской комиссии по госпоставкам договорился с предпринимателями, работающими на нарвском строительном рынке, нарушив требования конкуренции и совершив тем самым преступление. Строительные фирмы по итогам этого соглашения могли осуществлять заказанные городом строительные работы лишь при условии, если они скрыто платили ему 10% от стоимости договоров подряда. Овсянников получил почти два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Аллан Мянд

Allan Mänd Аллан Мянд/ Põhjarannik

Баллотировавшийся в волости Йыхви Ида-Вируского уезда Аллан Мянд получил 107 голосов и был избран в местное собрание.

В мае 2016 года Аллан Мянд, будучи членом Йыхвиского волостного собрания, был признан виновным в даче взятки бывшему члену волостной управы Мярту Маритсу. Согласно приговору суда, Маритс помог фирме Мянда добиться от волостной управы выгодных условий строительства, в том числе получить одно из наиболее выгодных мест в Йыхви для строительства торгового центра, возле концертного дома. В качестве взятки Маритс получил лаптоп, а затем должность в фирме Мянда. Обоим пришлось отсидеть за это 7 месяцев и 20 дней.

Алар Няэме

Alar Nääme Алар Неэме/ Jaanus Lensment

Баллотировавшийся в Валгаской волости от центристов Алар Няэме получил 92 голоса и был избран в волостное собрание.

Бывший старейшина таллиннского района Кесклинн в январе этого года был признан виновным в присвоении имущества. Согласно приговору, Няэме в рамках кампании на выборах в Рийгикогу 2015 года организовал два концерта, а расходы оплатил из таллиннского бюджета. Няэме уплатил 6300 евро штрафа и вернул столице присвоенные 2846 евро.

Андрей Филиппов

Andrei Filippov Андрей Филиппов/ Põhjarannik

Баллотировавшегося в Нарве по списку центристов Андрея Филиппова поддержали на выборах 95 человек, поэтому он не попал в число депутатов.

Согласно приговору, вице-мэр Нарвы был помощником Федора Овсянникова в его коррупционнымх схемах и передавал предпринимателям необходимую информацию о планах строительства в Нарве. В обмен на скидку при ремонте квартиры близкого человека Филиппов обещал Овсянникову, что предприниматель в дальнейшем сможет осуществлять заказываемые Нарвой в рамках поставок аварийные работы фактически вне конкурса. Филиппов был приговорен к почти двум годам условно с двухлетним испытательным сроком.