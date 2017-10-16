Житель Таллинна исколол знакомого штыком: суд вынес суровый приговор

Гросмельдер находится в Таллиннской тюрьме с 31 декабря прошлого года, когда его задержали в качестве подозреваемого. У безработного Гросмельдера в рамках гражданского иска затребовали 21400 евро в пользу пострадавшего (материальный ущерб в размере 1400 и нематериальный ущерб в размере 20000 евро), пишет Postimees.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила 48-летнему Гросмельдеру обвинения в попытке убийства, совершенной вечером 30 декабря, когда к нему в гости пришел 66-летний сантехник товарищества Владимир Аврамкин. Гросмельдер устроил бойню, используя 24,5-сантиметровый штык-нож, который полицейские обнаружили на месте преступления в ту же ночь.

Как сообщал Õhtuleht, Роман Гросмельдер по не установленной до сих пор причине нанес пострадавшему удары острым предметом в область лица, тела и бедер. Многочисленные удары штыком повредили глазное яблоко, пронзили брюшную полость и бедра жертвы.