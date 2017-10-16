Нестабильная ситуация в Каталонии стала отрицательно влиять на сферу туризма

Как говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), политическая обстановка сказалась на том, что в автономии снижается загрузка гостиниц, отменяются заходы круизных судов.

"Непростая ситуация, сложившаяся в Каталонии, начинает сказываться на туристической деятельности. Это, в частности, выражается в снижении уровня загрузки гостиниц, отмене заходов круизных судов, в предупреждениях МИД разных стран о рисках для туристов", - говорится в сообщении ассоциации. По ее данным, неопределенность усиливают давление местных властей на отели и забастовки транспортников, пишет Newsru.com.

Эксперты опасались этого еще до референдума. Как говорил в начале октября председатель Ассоциации турагентств Испании (ACAVE) Марти Саррате, сначала события, связанные с референдумом, не повлияли на туризм в Каталонии. "Все туристические достопримечательности работают, все экскурсии выполняются по графику. Люди путешествуют по Барселоне вне политических проблем", - говорил он, однако отмечая, что после беспорядков во время референдума изображения, распространяемые СМИ, вызвали серьезное беспокойство у туристов.

Испанская бизнес-ассоциация "Совет по туризму" говорила, что уличные акции протеста, приводящие к столкновениям, "широко освещаются средствами массовой информации, усиливаются социальными сетями и создают у потенциальных туристов ощущение отсутствия безопасности, что уже отражается в туристических рекомендациях МИД стран, дающих нам основной поток туристов. Нетрудно предсказать, что эта ситуация в будущем еще больше повлияет на удаленные рынки".

Каталония является одним из ключевых туристических районов Испании, она ежегодно принимает более 25% от общего числа прибывающих в страну путешественников.

Cитуация в Каталонии влияет на туристов многих стран. В частности, с рекомендациями пока не посещать автономию выступили Германия, Великобритания, Нидерланды, Китай, Ирландия. Кроме того, сократился внутренний турпоток из других областей Испании, который составляет в Каталонии до 15% от общего потока туристов. Серьезно "просел" и турпоток из стран Азии, который всегда очень чувствительно реагирует на любые проблемы такого рода.

Кроме того, в Барселоне отмечаются аннуляции в сегменте делового туризма - отменяются или переносятся в другие города Испании многочисленные запланированные корпоративные мероприятия, деловые встречи и презентации продуктов.

Впрочем, некоторое снижение загрузки отелей в Каталонии может иметь и сезонное объяснение. Там умеренный средиземноморский климат, который отличается жарким летом и теплой, временами дождливой зимой. Наиболее дождливый месяц в Каталонии - именно октябрь, и в это время туристов там всегда немного.

Напомним, на долю туризма приходится 10% национального ВВП и 13% трудоустроенного населения Испании. В туристической отрасли страны опасаются, что события в Каталонии отразятся на всей Испании и путешественники будут делать выбор в пользу других направлений, как в свое время было с отказами от поездок в Египет и Турцию.