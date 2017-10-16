Эстонские ВМС сделали жуткую находку на дне Балтийского моря

На прошлой неделе ВМС провели в Вяйнамери противоминную операцию, в рамках которой они картографировали морское дно и проверили минные поля времен мировых войн, сообщил пресс-секретарь ВМС.

Минные тральщики Ugandi и Admiral Cowan после обследования с помощью эхолокаторов отметили на карте около 250 подводных объектов, напоминающих старые взрывные устройства. Оказывавшие в рамках операции поддержку штабное судно Wambola и водолазная группа флота ВМС с помощью беспилотных роботов нашли на морском дне 30 напоминающих взрывные устройства объектов.

«Речь ни в коем случае не идет о столь значительном числе мин или взрывных устройств. Как и на суше, на морском дне много камней и оказавшихся на дне моря в результате человеческой деятельности отходов, которые, когда их покрывает растительность, могут напоминать старые взрывные устройства», - сказал глава флота ВМС капитан-лейтенант Пеэтер Иваск.

«Целью было нанести на карту максимальное количество напоминающих старые взрывные устройства объектов, поэтому мы считаем, что операция прошла удачно. Число обнаруженных объектов подтверждает, что мы вновь смогли охватить значительную морскую акваторию, - сказал Иваск. - В ходе дальнейших операций ВМС продолжат идентифакцию этих объектов».

Кроме того, водолазы ВМС провели ряд пробных погружений и нашли один минный якорь.

В операции в проливе Вяйнамери участвовало около ста действительных военнослужащих и срочных служащих.