Фото: компания Huawei представила флагман Mate 10

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«Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственного интеллекта, при этом он становится частью нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект, который откроет перед нами новые возможности, улучшит пользовательский опыт, предоставит новое качество сервиса и оптимизирует работу устройств, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. — Серия Huawei Mate 10 представляет первый нейронный процессор с поддержкой искусственного интеллекта, открывая эру интеллектуальных смартфонов».

Главной «фишкой» Mate 10 и Mate 10 Pro стал процессор Kirin 970 с выделенным блоком для машинного обучения. Последний создан для решения задач, связанных с искусственным интеллектом, непосредственно на самом устройстве — без передачи данных в «облако». За графику в смартфонах отвечает 12-ядерный видеоускоритель Mali-G72.

Второй важной особенностью новых гаджетов стала двойная камера, разработанная в сотрудничестве со специалистами немецкой компании Leica. Она представлена 20-мегапиксельным монохромным сенсором и 12-мегапиксельным цветным сенсором. Оба модуля оснащены светосильными объективами со значением диафрагмы f/1,6 — самым высоким среди мобильных камер.

Обычный Mate 10 получил 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD, стандартным соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 730 нит и поддержкой HDR10. Все это актуально и для Mate 10 Pro, но в нем установлен 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, выполненный по технологии AMOLED.

Также Huawei заявила, что в Mate 10 и Mate 10 Pro используется самый емкий аккумулятор среди флагманских смартфонов — на 4 000 мАч. Фирменная прошивка EMUI 8.0 на базе Android 8.0 Oreo за счет технологий искусственного интеллекта постоянно анализирует использование смартфона и работу всех фоновых процессов, чтобы гарантировать максимально возможную автономность. К тому же аппараты поддерживают фирменную технологию быстрой зарядки SuperCharge, позволяющей всего за 20 минут получить целый день использования гаджета.

Спереди и сзади оба смартфона прикрыты закаленным стеклом Gorilla Glass с прочной металлической рамой по центру. Корпус имеет полноценную защиту от пыли и воды по стандарту IP67 (только в Mate 10 Pro). Сканер отпечатков пальцев в Mate 10 Pro разместился на задней стороне, а в Mate 10 — на передней стороне под экраном. Он используется для быстрой разблокировки и поддерживает жесты для управления устройством. Для зарядки предназначен универсальный разъем USB Type-C, позволяющий подключать кабель любой стороной.

Новинки также поддерживают специальный PC-режим. В смартфону можно с помощью одного кабеля подключить монитор, получив таким образом полноценный настольный компьютер с возможностью работы с несколькими приложениями одновременно в разных окнах. Телефон в это время может выступать в качестве клавиатуры и тачпада.

Еще одной новинкой стал Mate X Porsche Design. Он построен на базе того же процессора Kirin 970, но оснащен 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 ГБ. Кроме этого, смартфон выполнен в специальном дизайне Porsche Design и доступен только в корпусе из керамики черного цвета. В комплекте с ним поставляются переходник с USB Type-C на 3,5-мм аудиоразъем и фирменный кожаный чехол Porsche Design.

Huawei Mate 10 (4+64 ГБ) будет доступен в конце октября в более чем 15 странах, таких как Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Сингапур и Австралия, по цене €699. Huawei Mate 10 Pro (6+128 ГБ) выйдет в середине ноября в более чем 20 странах, включая Германию, Францию, Италию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Малайзию, Сингапур и Таиланд, и будет стоить €799. Версия Porsche Design появится в продаже также в середине ноября за €1 395.