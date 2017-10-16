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Видео: смотрите, что происходит с вашей машиной, когда вы едете по выбоинам

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На эстонских дорогах в выбоинах нет недостатка, и многие водители этим, мягко говоря, возмущены. Но что на самом деле происходит с машиной, когда она едет по неровной дороге? В этом видео происходящее показано в замедленной съемке, а также разъясняются последствия такой езды.

YouTube-канал Warped Perception решил выяснить, что может сделать с машиной езда по выбоинам. Для эксперимента использовался старый Mercedes класса Е, а чтобы лучше показать, что происходит в момент, когда машина попадает в выбоину, с автомобиля сняли часть его кузова.

Ничем хорошим испытание для машины не кончилось. Из-за выбоин сломалась рессорная подвеска и рама автомобиля, а также другие его части.

Источник: Road & Track

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