Видео: смотрите, что происходит с вашей машиной, когда вы едете по выбоинам

YouTube-канал Warped Perception решил выяснить, что может сделать с машиной езда по выбоинам. Для эксперимента использовался старый Mercedes класса Е, а чтобы лучше показать, что происходит в момент, когда машина попадает в выбоину, с автомобиля сняли часть его кузова.

Ничем хорошим испытание для машины не кончилось. Из-за выбоин сломалась рессорная подвеска и рама автомобиля, а также другие его части.

Источник: Road & Track