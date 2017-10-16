В связи с выборами полиция возбудила четыре уголовных дела

Марили Кохава из Департамента полиции и погранохраны сказала BNS, что за период с 11 сентября по 15 октября полиции поступило 204 сообщения и обращения, касавшихся предположительных нарушений, связанных с выборами.

«Мы основательно проверяем поступившие сообщения и выясняем обстоятельства инцидентов», - сказала Кохава.

На основании этих сообщений полиция составила 51 предписание, на данный момент возбуждено 11 дел о проступке и четыре уголовных дела.