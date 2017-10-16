Ошибочка вышла: лидеру EKRE приписали на выборах 200 лишних голосов

Таким образом, результат Хельме в первом округе Пярну 2105 голосов, а не 2304. После исправления этой ошибки мэр Пярну Ромек Косенкраниус поднялся с третьего на второе место, опередив председателя EKRE, пишет Pärnu Postimees.

По словам председателя Пярнуской избирательной комиссии Тийны Рохт, количество мандатов в Пярнуском городском собрании из-за ошибки, по предварительным данным, не изменится.

Как сообщила Рохт, вчера по ошибке в избирательный протокол в результат Хельме внесли на 200 голосов больше, чем он набрал в день выборов. Несмотря на то, что инфосистема выборов должна была сообщить об ошибке, неправильно записанное число прошло и отобразилось в результатах голосования.

Рохт объяснила, что речь идет о человеческой ошибке. «В день выборов люди работают с утра, поэтому поздним вечером происходят такие ошибки, - сказала она. - В протокол вместо единицы вписали тройку».

По словам Рохт, при пересчете голосов обнаружились и другие небольшие ошибки, которые характерны во время выборов. Так, выяснилось, что Хельме не зачли еще один голос, таким образом, количество набранных им голосов сократилось не на 200, а на 199.