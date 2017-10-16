Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Центристы могут оставить Эдгара Сависаара без зарплаты

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Эдгар Сависаар. | ФОТО: Mihkel Maripuu

На это намекнул председатель центристов Юри Ратас, отметив, что продолжать договорные отношения с советником партии Сависааром неразумно, передает "Актуальная камера".

"Я уверен, что в ситуации, когда член партии выбрал совсем иной политический путь, продолжать с ним договорные отношения неразумно. Сохранить их когда-то решило правление. Теперь дальнейшую судьбу выплат будет решать правление. Изменения могут произойти", - цитирует председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса портал Rus.err.

На завершившихся 15 октября муниципальных выборах Центристская партия в Таллинне получила 44,4% голосов, что означает 40 мест из 79 в горсобрании.

Наверх