Центристы могут оставить Эдгара Сависаара без зарплаты

"Я уверен, что в ситуации, когда член партии выбрал совсем иной политический путь, продолжать с ним договорные отношения неразумно. Сохранить их когда-то решило правление. Теперь дальнейшую судьбу выплат будет решать правление. Изменения могут произойти", - цитирует председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса портал Rus.err.

На завершившихся 15 октября муниципальных выборах Центристская партия в Таллинне получила 44,4% голосов, что означает 40 мест из 79 в горсобрании.