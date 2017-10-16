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За умершего кандидата проголосовал один человек

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ФОТО: Elmo Riig

За баллотировавшегося в волости Мульги от избирательного союза Ühtsed Mulgid Айна Пеэнсоо, который скончался в среду, проголосовал один человек.

По данным Sakala, отдавший свой голос за Пеэнсоо, знал, что кандидат уже умер, и после голосования сообщил, что сделал такой выбор в знак уважения и памяти покойного.

Член правления и вице-президент Волейбольной федерации, член волостного собрания Каркси Айн Пеэнсоо умер 11 октября, его похоронили в субботу, накануне выборов. Согласно закону, умершего кандидата нельзя удалить из списка, если до выборов осталось менее 13 дней. В таком случае все отданные покойному голоса идут в список.

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