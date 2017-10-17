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Урмас Сависаар: все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами

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Урмас Сыырумаа. | ФОТО: Toni Läänsalu

Получивший на выборах в Таллиннского горсобрание 734 голоса крупный предприниматель Урмас Сыырумаа называет результат неожиданно слабым и считает свое дальнейшее участие в политике маловероятным.

- Результат, которого добился «Союз Сависара и Деловой Таллинн», стал разочарованием?

- На самом деле, я ожидал большей поддержки, поскольку общаюсь с большим кругом людей. Я ждал, что получу больше 700 голосов. До дня голосования ко мне приходило очень много моих друзей и знакомых, и все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами. Только на основании их слов я предполагал, что получу больше тысячи голосов.

Но я благодарен всем, кто проголосовал за меня.

- Вы влиятельный предприниматель, у которого не связаны руки. Как вы смотрите на такую возможность, что многие сторонники просто делали перед выборами доброе лицо, чтобы получить какую-то выгоду для себя?

- Я не вижу и не собираюсь искать какой-то подвох в чьем-то поведении. Я не тот человек. Согласно восточной философии я скорее ищу, что во всем это есть хорошего. Теперь у меня будет больше времени для близких людей и для занятия хобби.

Я хочу поблагодарить конкурентов, которые очень многому научили меня за время кампании. Хочу поздравить победителей и поблагодарить людей, поскольку избиратель получил именно то, чего он хотел.

Единственное, что я бы посоветовал: поглядываете на своих любимчиков и после выборов и не нужно жаловаться на их решения уже в первые же дни после выборов.

- Результатом вашей кампании стало то, что мандат получил только Эдгар Сависаар. Почему не сработала идея, что «Деловой Таллинн» даст денег и знаний? Союз Сависаара дает голоса?

- Я бы не сказал, что идея вообще не сработала, хотя при нашем вкладе ожидался все же лучший результат.

- В вашей кампании активно участвовали люди, которые были помешаны на кампании против строительства Rail Baltic. Не заключается ли ошибка именно в том, что их требования оказались слабыми и для выборов?

- У нас не было четкой общей кампании и с темой Rail Baltic это не связано. В поддержку железнодорожного проекта оказывалось такое большое давление, что в выступлении против него ни у кого не было никакой надежды.

Та же история с Рейди-теэ – поезд уже идет, и остановить его невозможно.

- Рейди-теэ не принесет пользу, например, принадлежащему вас кварталу Ротерманна?

- Нужно изучать опыт других городов, где проходящие через весь город трассы уходят под землю. С Рейди-теэ такое еще возможно. Поскольку трасса, по сути, мало разработана, что позволило бы увести ее под землю.

- Что теперь будет с вашими договорами администрирования школ, которые выигравшие выборы центристы хотят расторгнуть?

- О пересмотре договоров администрирования или о выкупе управления школьными зданиями говорится уже почти полтора года. Договоры двусторонние и умный человек может их изменить в ходе переговоров. Не может быть так, что одна сторона просто сообщает о расторжении соглашения. Если будет предложена разумная цена, то я могу продать весь пакет обратно городу.

Я за то, чтобы эти договоры стали более прозрачными, но и город должен с этим согласитья.

- Что будет с вашей идеей построить в рамках того же договора еще и спортивные залы для школ?

- Возможно, мы продолжим разговор с городом на эту тему, поскольку в результате за те же деньги город получит намного больше. Новый Закон о господряде позволяет менять и ранее заключенные договоры.

- Был ли у вас разговор с Эдгаром Сависааром о том, что если он пройдет в горсобрание, то будет отстаивать ваши школьные договоры?

Таких договоренностей, конечно, не было. Сегодняшняя Центристская партия прошла через очистительный огонь, но я никогда не утверждал, что Таллинном до сих пор плохо управляли. Я подчеркивал лишь то, что мне не нравится политизированное управление, и у горсобрания должен быть больший контроль.

- Что будет дальше с «Деловым Таллинном»?

- В нашем списке было больше ста человек, у них полная свобода самим выбирать, что делать дальше с избирательным союзом. Я был готов говорить только на муниципальные темы. В парламентских выборах я не планирую ни коим образом участвовать. То, что могу принять участие в следующих муниципальных выборах, тоже маловероятно.

Я просто ждал большего от этих выборов. Но результаты весьма объективны, в отличие, например, от многих видов спорта, где очки дают за красоту.

Я желаю избирателям счастья и благодарен им за урок, которые они мне преподнесли.

Голоса:

Известные люди из «Союза Сависара и Деловой Таллинн».

Эдгар Сависаар – 3621

Урмас Сыырумаа – 734

Ольга Иванова – 569

Родион Денисов - 175

Леонид Цингиссер – 131

Диана Клас – 45

Неэме Лалль – 26

Источник: valimised.ee

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