Урмас Сависаар: все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами

Получивший на выборах в Таллиннского горсобрание 734 голоса крупный предприниматель Урмас Сыырумаа называет результат неожиданно слабым и считает свое дальнейшее участие в политике маловероятным.
- Результат, которого добился «Союз Сависара и Деловой Таллинн», стал разочарованием?
- На самом деле, я ожидал большей поддержки, поскольку общаюсь с большим кругом людей. Я ждал, что получу больше 700 голосов. До дня голосования ко мне приходило очень много моих друзей и знакомых, и все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами. Только на основании их слов я предполагал, что получу больше тысячи голосов.
Но я благодарен всем, кто проголосовал за меня.
- Вы влиятельный предприниматель, у которого не связаны руки. Как вы смотрите на такую возможность, что многие сторонники просто делали перед выборами доброе лицо, чтобы получить какую-то выгоду для себя?
- Я не вижу и не собираюсь искать какой-то подвох в чьем-то поведении. Я не тот человек. Согласно восточной философии я скорее ищу, что во всем это есть хорошего. Теперь у меня будет больше времени для близких людей и для занятия хобби.
Я хочу поблагодарить конкурентов, которые очень многому научили меня за время кампании. Хочу поздравить победителей и поблагодарить людей, поскольку избиратель получил именно то, чего он хотел.
Единственное, что я бы посоветовал: поглядываете на своих любимчиков и после выборов и не нужно жаловаться на их решения уже в первые же дни после выборов.
- Результатом вашей кампании стало то, что мандат получил только Эдгар Сависаар. Почему не сработала идея, что «Деловой Таллинн» даст денег и знаний? Союз Сависаара дает голоса?
- Я бы не сказал, что идея вообще не сработала, хотя при нашем вкладе ожидался все же лучший результат.
- В вашей кампании активно участвовали люди, которые были помешаны на кампании против строительства Rail Baltic. Не заключается ли ошибка именно в том, что их требования оказались слабыми и для выборов?
- У нас не было четкой общей кампании и с темой Rail Baltic это не связано. В поддержку железнодорожного проекта оказывалось такое большое давление, что в выступлении против него ни у кого не было никакой надежды.
Та же история с Рейди-теэ – поезд уже идет, и остановить его невозможно.
- Рейди-теэ не принесет пользу, например, принадлежащему вас кварталу Ротерманна?
- Нужно изучать опыт других городов, где проходящие через весь город трассы уходят под землю. С Рейди-теэ такое еще возможно. Поскольку трасса, по сути, мало разработана, что позволило бы увести ее под землю.
- Что теперь будет с вашими договорами администрирования школ, которые выигравшие выборы центристы хотят расторгнуть?
- О пересмотре договоров администрирования или о выкупе управления школьными зданиями говорится уже почти полтора года. Договоры двусторонние и умный человек может их изменить в ходе переговоров. Не может быть так, что одна сторона просто сообщает о расторжении соглашения. Если будет предложена разумная цена, то я могу продать весь пакет обратно городу.
Я за то, чтобы эти договоры стали более прозрачными, но и город должен с этим согласитья.
- Что будет с вашей идеей построить в рамках того же договора еще и спортивные залы для школ?
- Возможно, мы продолжим разговор с городом на эту тему, поскольку в результате за те же деньги город получит намного больше. Новый Закон о господряде позволяет менять и ранее заключенные договоры.
- Был ли у вас разговор с Эдгаром Сависааром о том, что если он пройдет в горсобрание, то будет отстаивать ваши школьные договоры?
Таких договоренностей, конечно, не было. Сегодняшняя Центристская партия прошла через очистительный огонь, но я никогда не утверждал, что Таллинном до сих пор плохо управляли. Я подчеркивал лишь то, что мне не нравится политизированное управление, и у горсобрания должен быть больший контроль.
- Что будет дальше с «Деловым Таллинном»?
- В нашем списке было больше ста человек, у них полная свобода самим выбирать, что делать дальше с избирательным союзом. Я был готов говорить только на муниципальные темы. В парламентских выборах я не планирую ни коим образом участвовать. То, что могу принять участие в следующих муниципальных выборах, тоже маловероятно.
Я просто ждал большего от этих выборов. Но результаты весьма объективны, в отличие, например, от многих видов спорта, где очки дают за красоту.
Я желаю избирателям счастья и благодарен им за урок, которые они мне преподнесли.
Голоса:
Известные люди из «Союза Сависара и Деловой Таллинн».
Эдгар Сависаар – 3621
Урмас Сыырумаа – 734
Ольга Иванова – 569
Родион Денисов - 175
Леонид Цингиссер – 131
Диана Клас – 45
Неэме Лалль – 26
Источник: valimised.ee