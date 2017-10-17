Урмас Сависаар: все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами

- Результат, которого добился «Союз Сависара и Деловой Таллинн», стал разочарованием?

- На самом деле, я ожидал большей поддержки, поскольку общаюсь с большим кругом людей. Я ждал, что получу больше 700 голосов. До дня голосования ко мне приходило очень много моих друзей и знакомых, и все обещали поддержку, как семьями, так и трудовыми коллективами. Только на основании их слов я предполагал, что получу больше тысячи голосов.

Но я благодарен всем, кто проголосовал за меня.

- Вы влиятельный предприниматель, у которого не связаны руки. Как вы смотрите на такую возможность, что многие сторонники просто делали перед выборами доброе лицо, чтобы получить какую-то выгоду для себя?

- Я не вижу и не собираюсь искать какой-то подвох в чьем-то поведении. Я не тот человек. Согласно восточной философии я скорее ищу, что во всем это есть хорошего. Теперь у меня будет больше времени для близких людей и для занятия хобби.

Я хочу поблагодарить конкурентов, которые очень многому научили меня за время кампании. Хочу поздравить победителей и поблагодарить людей, поскольку избиратель получил именно то, чего он хотел.

Единственное, что я бы посоветовал: поглядываете на своих любимчиков и после выборов и не нужно жаловаться на их решения уже в первые же дни после выборов.

- Результатом вашей кампании стало то, что мандат получил только Эдгар Сависаар. Почему не сработала идея, что «Деловой Таллинн» даст денег и знаний? Союз Сависаара дает голоса?

- Я бы не сказал, что идея вообще не сработала, хотя при нашем вкладе ожидался все же лучший результат.

- В вашей кампании активно участвовали люди, которые были помешаны на кампании против строительства Rail Baltic. Не заключается ли ошибка именно в том, что их требования оказались слабыми и для выборов?

- У нас не было четкой общей кампании и с темой Rail Baltic это не связано. В поддержку железнодорожного проекта оказывалось такое большое давление, что в выступлении против него ни у кого не было никакой надежды.

Та же история с Рейди-теэ – поезд уже идет, и остановить его невозможно.

- Рейди-теэ не принесет пользу, например, принадлежащему вас кварталу Ротерманна?

- Нужно изучать опыт других городов, где проходящие через весь город трассы уходят под землю. С Рейди-теэ такое еще возможно. Поскольку трасса, по сути, мало разработана, что позволило бы увести ее под землю.

- Что теперь будет с вашими договорами администрирования школ, которые выигравшие выборы центристы хотят расторгнуть?

- О пересмотре договоров администрирования или о выкупе управления школьными зданиями говорится уже почти полтора года. Договоры двусторонние и умный человек может их изменить в ходе переговоров. Не может быть так, что одна сторона просто сообщает о расторжении соглашения. Если будет предложена разумная цена, то я могу продать весь пакет обратно городу.