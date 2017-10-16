Президент Эстонии: шаги к примирению должна делать Россия

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Би-би-си рассказала, что надеется на улучшение отношений Запада с Россией, но считает, что первый шаг навстречу должен сделать Кремль. С президентом беседовал Олег Антоненко.

Би-би-си: Что изменилось после прибытия британских войск в Эстонию?

Керсти Кальюлайд: Они интегрированы в Первую пехотную бригаду Эстонии и в другие наши войска. Эстонская армия - это тоже НАТО. Поэтому одним батальоном больше, одним меньше - не проблема. В Эстонии ничего не изменилось, если вы посмотрите вокруг.

Би-би-си: Тогда почему они здесь?

К.К.: Но то, что четко видно - их присутствие - оно заметно. Они общаются с нашими людьми, ходят в школы, их видно на местах. И жители Эстонии приветствуют присутствие войск НАТО здесь, в нашей стране.

Би-би-си: Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран недавно предупредил, что Россия может готовить провокации против британцев, чтобы дискредитировать солдат НАТО в Эстонии. Было ли уже что-нибудь подобное?

К.К.: Прежде всего я должна сказать, что ничего такого не было. У всех военных в Эстонии, включая наших, хорошие отношения с местным населением. Если кто-то где-то и подрался, если кого-то обидели, то какая разница, кто именно? Среди молодежи такие вещи случаются постоянно, и это никоим образом не вредит репутации войск НАТО в Эстонии.

Би-би-си: В своей недавней речи, произнесенной здесь, на военной базе Тапа, британский премьер-Министр Тереза Мэй сказала:"Продолжающаяся агрессия со стороны России представляет растущую опасность для наших друзей в Эстонии". Вы согласны с этим заявлением? И если да, то какую именно растущую опасность со стороны России вы видите?

К.К.: Россия непредсказуема. Россия не признает международные соглашения, под которыми поставила свою подпись, например, Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности для Украины в обмен на отказ от ядерного оружия). Я думаю именно об этом говорила британский премьер-министр.

Би-би-си: Почему, по вашему мнению, угроза растет, если говорить о действиях России?

К.К.: Разве Россия вывела свои войска из Украины? Разве оккупация Крыма завершилась? Или, может, Грузия смогла вернуть себе территории, которые потеряла в 2008 году? Все эти события укладываются в оценку рисков Терезы Мэй, с которой я и остальные члены НАТО согласны.

Би-би-си: Вы не раз говорили, что целью президента России Владимира Путина является уничтожение глобальной системы безопасности. Считаете ли вы Россию врагом, враждебным государством?

К.К.: Нет.

Би-би-си: Кто же для вас Россия?

К.К.: Россия - наш сосед. Я была бы очень рада, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, которая развивается, идя по пути демократии. Я думаю, кстати, что Россия была бы более успешной в экономическом плане, если бы шла по пути демократии. Поскольку, если ты непредсказуем, инвестиции к тебе не придут.