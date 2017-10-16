Юку-Калле Райд: Сыырумаа с похоронным видом сказал мне, что потратил более 300 000 евро

«937 голосов, большое спасибо! Мы с друзьями прогнозировали, что я наберу 400, но смотрите-ка! Могу сказать, что кампания "Гражданина свободного Таллинна" была, очевидно, самой дешевой предвыборной кампанией, благодаря Тийту Пруулю, который выделил 1500 евро", - написал Райд в Facebook.

«Кстати, я посетил большинство вечеринок после выборов: вечеринка Сыырумаа была мрачной и уже заканчивалась. Сам Сыырумаа с сердитым похоронным видом сказал мне, что потратил более 300 000 евро; вечеринка EKRE была мрачной и заканчивалась, на вечеринке реформистов уже не было ни одного человека, а с вечеринки центристов меня по хорошей традиции выкинули! Большая часть IRL тусовалась на вечеринке "Гражданина свободного Таллинна"!" - сообщил Райд.

Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа на выборах в городское собрание Таллинна набрал 734 голоса и сказал Postimees что считает свое дальнейшее участие в политике маловероятным.