На Мальте взорвали журналистку, обвинившую премьера страны в коррупции на основании "Панамских документов"

По предварительным данным, ранее в октябре 53-летняя Каруана Галиция сообщала в полицию о том, что ей поступали угрозы. Машина журналистки взорвалась рядом с ее домом. Пока никто не заявил о причастности к преступлению, передает Newsru.com.

Премьер-министр Мускат уже назвал это происшествие варварской атакой и пообещал, что власти не успокоятся, пока не будет совершено правосудие. Он также пояснил, что местные власти уже обратились за помощью к ФБР. "Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня как политика и как человека, как она критиковала и других", - заявил он.

Дафне Каруана Галиция. REUTERS/Darrin Zammit Lupi / DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

На Мальте продолжается расследование коррупционного скандала в связи с подозрением, что семья премьер-министра страны Джозефа Муската фигурирует в "Панамских документах". Скандал вспыхнул в апреле после того, как именно Каруана Галиция сообщила о причастности главы правительства к коррупционным схемам, описанным в "Панамском досье". В частности, она рассказала, что панамская офшорная компания Egrant принадлежит жене премьера Мишель Мускат.

Как оказалось, о том, что средства в размере не менее миллиона долларов перечислялись из разных источников фирме Egrant через частный банк Pilatus, сообщила Каруане Галиции бывшая сотрудница финансового учреждения Мария Ефимова, русская по происхождению. Она также подтвердила, что компанией Egrant владеет Мишель Мускат. Сообщалось, что владелец Pilatus держал счета подставных компаний, якобы принадлежащих жене премьера, двум его ближайшим соратникам и дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой.

Глава правительства ранее поручил своим адвокатам обратиться в правоохранительные органы с предложением провести расследование, которое и было начато. Ефимова вынуждена была покинуть страну после того, как ее обвинили в мошенничестве. Теперь она утверждает, что российские частные детективы, нанятые людьми с Мальты для ее поиска, запугивают ее пожилого отца, проживающего в РФ.

Мускат также заявлял о возможном вмешательстве России во внутренние дела страны в мае, в разгар парламентской избирательной кампании. По одной из версий, сообщил премьер, информатор Ефимова и дело Egrant могут быть частью российской игры. В то же время он признал, что у правительства нет доказательств связи Ефимовой с Кремлем.

Отметим, что история с Egrant стала развитием коррупционного скандала, вспыхнувшего на Мальте еще в прошлом году. Тогда тысячи граждан страны вышли на акции протеста с требованием отставки Муската в связи с обнаружением у министра энергетики Конрада Миззи и главы администрации премьера Кита Шембри офшорных компаний за рубежом.

В апреле 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей используют оффшорные схемы для ухода от налогов. В "Панамских документах", в частности, фигурировали президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который вынужден был уйти в отставку из-за скандала с "Панамскими документами".