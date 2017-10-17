Под грузовик попал ребенок, переходивший дорогу на красный свет
17 октября 2017 г., 07:13
В понедельник, 16 октября, в Таллинне мальчик, переходивший дорогу на красный сигнал светофора, попал под грузовик, сообщает пресс-служба МВД.
Авария произошла около 15.40 на перекрестке улиц Лубья и Тартуского шоссе, где пересекавший дорогу на красный сигнал светофора восьмилетний мальчик был сбит грузовиком Scania P310, которым управлял 50-летний мужчина.
Скорая помощь доставила ребенка в Таллиннскую детскую больницу.