Заместитель постпреда КНДР при ООН: ядерная война может начаться в любой момент

Об этом говорится в заявлении заместителя постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рёна, подготовленном к заседанию первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Newsru.com.

КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, но планирует сохранять свой арсенал то тех пор, пока им обладают США, подчеркнул представитель Северной Кореи.

"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", - говорится в заявлении политика. По его словам, ни одна страна не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", как КНДР, и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.

"Вся континентальная часть США находится в пределах досягаемости нашей огневой мощи, если США посмеют хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания ни в одной части света", - отмечается в заявлении.

США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году и на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения с применением стратегических вооружений, также указывается в документе. В марте и апреле, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тысяч военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Совет Безопасности ООН принял две резолюции, ужесточающие международные санкции в отношении Пхеньяна.