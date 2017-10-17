Компания Cirсle K объявила ценовую войну
К акции присоединилась Alexela!
17 октября 2017 г., 07:34
Сегодня компания Circle K ровно на день объявила ценовую войну. В сообщении предприятия говорится, что топливо продается без наценки, пишет Majandus.
До полуночи литр 95-го бензина стоит 1,081, а дизельного топлива - 1,094 евро.
У компании Circle K 76 заправочных станций в Эстонии.
К акции присоединилась и компания Alexela, которая предлагает топливо по тем же ценам, что и Circle K. Предприятие отмечает, что топливо предлагается по оптовым ценам.