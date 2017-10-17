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Дело о коррупции в Таллиннском порту: Аллан Кийль по-прежнему хочет получить компенсацию

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Аллан Кийль. | ФОТО: Toomas Huik

Точку в гражданском споре между Таллиннским портом и одним из бывших членов его правления Алланом Кийлем Государственный суд поставит к середине ноября.

Накануне Госсуд рассмотрел в порядке письменного производства рассмотрел кассационную жалобу предприятия, которое не желает выплачивать Кийлю компенсацию в размере 25 000 евро, связанную с расторжением с ним трудового договора, и вынесет свое решение к 15 ноября, пишет rus.err.ee.

Суды двух первых инстанций встали на сторону Аллана Кийля и обязали Таллиннский порт выплатить ему крупную неустойку.

Аллан Кийль также является одним из ключевых фигурантов громкого дела о коррупции в Таллиннском порту, так как Госпрокуратура обвинила его во взяточничестве на сумму свыше 3,5 млн евро.

Материалы дела были переданы в суд в конце сентября, а даты рассмотрения уголовного дела пока не назначены.

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