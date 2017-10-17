Daimler отзывает свыше миллиона автомобилей Mercedes-Benz

Об этом заявил пресс-секретарь концерна Daimler AG в Штуттгарте в понедельник, 16 октября.

В частности, 400 тысяч автомобилей будут отозваны в Великобритании, несколько сотен тысяч - в Германии. Отзыву будут подлежать автомобили классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC, поступившие в продажу в период между 2011 и 2017 годами, пишет DW.com.

Причиной решения об отзыве автомобилей Mercedes-Benz стала неисправность, из-за которой может неправильно срабатывать система развертывания подушек безопасности. Из-за необоснованного развертывания этих подушек уже несколько водителей получили ушибы. По словам пресс-секретаря концерна, проблема возникает только "в редких случаях", и сами подушки безопасности не являются бракованными.