В Таллинне выявили около 1500 недействительных бюллетеней
17 октября 2017 г., 08:32
Таллиннская избирательная комиссия во вторник продолжит пересчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты столичного городского собрания, после чего можно будет окончательно утвердить результаты выборов.
Накануне члены комиссии выявили около 1500 недействительных бюллетеней, пишет rus.err.ee.
Отмечается, что накануне комиссия утвердила голоса, поданные на избирательных участках в Ласнамяэ, Пирита, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне.
Сегодня члены избиркома планируют утвердить протоколы результатов голосования в оставшихся четырех избирательных округах.
Напомним, что согласно первоначальным данным, выборы в Таллинне выиграла Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79.