В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом: один человек погиб, двое ранены

По данным полиции, инцидент не является террористическим актом, в связи с нападением никто не был арестован, пишет Newsru.com.

От рук преступника погиб 20-летний мужчина. Двоих раненых госпитализировали. Станция метро была оцеплена полицией и закрыта. Ведется расследование и поиск нападавшего.

Напомним, на "Парсонс-Грин" 15 сентября произошел теракт. Тогда в вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв прогремел в час пик, когда на станции находилось большое количество людей - более 100 человек.

В результате пострадали 30 человек. По делу о взрыве были задержаны семь человек. Террористическая организация "Исламское государство" позже взяла на себя ответственность за теракт в лондонском метро.