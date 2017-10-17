Сависаар: я чувствовал, что трудовой договор заключили только для того, чтобы купить меня

«Я услышал в одном из выступлений Юри Ратаса, что он обещает в дальнейшем не платить мне зарплату, то есть уволить меня. Я и раньше чувствовал, что трудовой договор заключили только для того, чтобы купить меня», - написал Сависаар ночью в социальных сетях.

«Ранее делали вид, что партия как бы исполняет долг перед своим основателем», - добавил он.

«Между прочим, на Тоомпеа все еще пользуются достижениями прошлых выборов Рийгикогу», - написал обвиняемый в коррупции экс-лидер Центристской партии.