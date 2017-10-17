Сотрудники полупустого магазина Seppälä живут в неизвестности

Несмотря на то, что еще в конце августа исполнительный директор сети магазинов одежды Seppäla Эвелийна Мелентьефф обещала на страницах финской прессы сделать все возможное, чтобы спасти предприятие от банкротства, 15 сентября суд Хельсинки все-таки признал фирму банкротом. В Эстонии уже закрыты несколько магазинов этой сети.

На прошлой неделе Seppäla в Вильянди закрыл свои двери на один день. О причинах произошедшего руководитель по развитию торгового центра Viljandi Centrum Рихо Майса сказать не смог. «На самом деле это их внутренние дела. Это по большей части было стечением обстоятельств», - заявил он. По словам Майса, у Seppälä есть также проблемы с оплатой аренды, но банкротство спровоцировали все-таки финские магазины, с эстонскими представительствами больших проблем не было.

Рихо Майса признал, что Viljandi Centrum, как и сотрудники Seppälä, живет в неизвестности. Представители торгового центра пытались несколько раз связаться с владельцем сети магазинов одежды, но безуспешно. «Это довольно сложное дело», - не стал скрывать Майса.

Известно, что материнская компания будет закрыта, поэтому, по словам представителя Viljandi Centrum, вполне логично, что и в Эстонии в какой-то момент деятельность будет прекращена. Вопрос лишь в том - когда и как это произойдет. Если Seppälä в Вильянди закроется, то придется искать нового арендатора.