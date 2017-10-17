Миксер: своим провокационным поведением Северная Корея не оставляет ЕС иного выбора

По словам участвовавшего в заседании совета по иностранным делам ЕС главы МИД Свена Миксера, Северная Корея не оставляет ЕС иного выбора, кроме введения дополнительных санкций.
«Своим провокационным поведением Северная Корея не оставляет ЕС иного выбора, кроме утверждения дополнительных санкций», - сказал Миксер.
В понедельник главы МИД решили ввести в отношении Северной Кореи новые обширные санкции, в том числе запрет на инвестиции в Северную Корею, дополнительные ограничения на путешествия и запрет на экспорт рафинированной нефтепродукции. Совет подчеркнул, обсуждая Северную Корею, что нарушение международных обязательств и мира является недопустимым.
«Международное сообщество не может в нынешней ситуации оставаться всего лишь наблюдателем. Но нужно помнить, что решения должны быть прежде всего мирными», - передал пресс-секретарь слова Миксера.
На прошедшем в Люксембурге заседании совета по иностранным делам ЕС наряду с событиями на Корейском полуострове также обсудили темы Иранского ядерного соглашения, отношений между ЕС и Турцией, а также прав человека.
Министры отметили, что ситуация в области прав человека, правового государства, демократии, свободы слова и СМИ в Турции внушает беспокойство. «Но мы не должны прекращать диалог с Турцией и должны продолжать общение, чтобы поощрить проведение демократических реформ, - сказал Миксер. - Турция является для ЕС важным стратегическим партнером, у нас общие интересы в ряде сфер». Он отметил роль Турции в урегулировании миграционного кризиса, борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности региона.
Министры также обсудили политику ЕС по правам человека, в обсуждении также участвовал спецпредставитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис. «Сейчас в области прав человека существует большая неопределенность, чем раньше, поэтому третьи страны многого ждут от ЕС в плане развития и защиты прав человека, - сказал Миксер. - Единство ЕС на международной арене крайне важно для большей заметности и эффективности в политике по правам человека».