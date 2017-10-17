Миксер: своим провокационным поведением Северная Корея не оставляет ЕС иного выбора

«Своим провокационным поведением Северная Корея не оставляет ЕС иного выбора, кроме утверждения дополнительных санкций», - сказал Миксер.

В понедельник главы МИД решили ввести в отношении Северной Кореи новые обширные санкции, в том числе запрет на инвестиции в Северную Корею, дополнительные ограничения на путешествия и запрет на экспорт рафинированной нефтепродукции. Совет подчеркнул, обсуждая Северную Корею, что нарушение международных обязательств и мира является недопустимым.

«Международное сообщество не может в нынешней ситуации оставаться всего лишь наблюдателем. Но нужно помнить, что решения должны быть прежде всего мирными», - передал пресс-секретарь слова Миксера.

На прошедшем в Люксембурге заседании совета по иностранным делам ЕС наряду с событиями на Корейском полуострове также обсудили темы Иранского ядерного соглашения, отношений между ЕС и Турцией, а также прав человека.

Министры отметили, что ситуация в области прав человека, правового государства, демократии, свободы слова и СМИ в Турции внушает беспокойство. «Но мы не должны прекращать диалог с Турцией и должны продолжать общение, чтобы поощрить проведение демократических реформ, - сказал Миксер. - Турция является для ЕС важным стратегическим партнером, у нас общие интересы в ряде сфер». Он отметил роль Турции в урегулировании миграционного кризиса, борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности региона.

Министры также обсудили политику ЕС по правам человека, в обсуждении также участвовал спецпредставитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис. «Сейчас в области прав человека существует большая неопределенность, чем раньше, поэтому третьи страны многого ждут от ЕС в плане развития и защиты прав человека, - сказал Миксер. - Единство ЕС на международной арене крайне важно для большей заметности и эффективности в политике по правам человека».