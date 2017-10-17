Провальный мегапроект: государству вернут 270 000 евро

«Осуществление проекта SKAIS2 было сложным, разумно было бы прекратить сотрудничество на прежних основаниях. По итогам напряженных переговоров мы пришли к результату, который позволит нам это сделать», - сказал вице-канцлер по развитию электронных услуг и инновации Айн Аавиксоо в сообщении министерства, опубликованном только на сайте министерства.

«Выполненные на данный момент работы станут базой для дальнейшего развития инфосистемы — Департамент социального страхования будет выплачивать все социальные пособия и новое прожиточное пособие при поддержке инфосистемы SKAIS2», - добавил Аавиксоо.

В общей сложности соглашение предусматривает выплату со стороны Tieto Estonia государству 450 000 евро — 270 000 евро по вступлении компромисса в силу, а 180 000 евро фирма выплатила в декабре прошлого года.

После заключения соглашения Tieto Estonia выполнит критические работы стоимостью 124 476 евро, необходимые для обеспечения выплат пособий и компенсаций, а также гарантирует обслуживание программного обеспечения в течение последующих 12 месяцев.

Ранее Министерство социальных дел требовало от Tieto выплаты договорного штрафа в размере 855 000 евро.

«Рациональное компромиссное соглашение является наилучшим вариантом для всех сторон SKAIS2. Согласно подписанному в пятницу договору, Tieto Estonia продолжит обслуживание и критические работы по разработке SKAIS2. Государство сможет продолжать разработку системы на новых основаниях», - сказала директор Tieto Estonia Аннели Хейнсоо.

В августе Департамент социального страхования решил расторгнуть действовавший много лет объемный договор о разработке ИТ-системы с эстонским филиалом финской компании программного обеспечения Tieto, указывая в качестве одной причины несоблюдение сроков и обилие ошибок. На данный момент Tieto получила от государства за выполнение договора 5,2 млн евро.

SKAIS2 – проект по обновлению услуг Департамента социального страхования, в ходе которого модернизируются ИТ-системы департамента, разрабатываются удобные для пользователя услуги и повышается эффективность работы департамента. Министерство социальных дел планирует объявить новые конкурсы на общую сумму 10 млн евро.