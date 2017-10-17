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Африканцы пытались незаконно попасть в Эстонию

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Граница Эстонии с Россией. | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

В Кингисеппском районе Ленобласти пограничные службы ФСБ задержали двух марокканцев и одного гражданина Республики Гана, которые пытались пересечь границу с Эстонией, сообщает 47news.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Все они прибыли в Российскую Федерацию по учебным визам, а ганец обучался в одном из российских вузов в течение 2016 года. Приятели познакомились в одном из хостелов Санкт-Петербурга, а затем, не став любоваться красотами города, решили бежать в Эстонию.

Еще одного ганца пограничники ФСБ поймали в Выборгском районе Ленобласти. Он сказал силовикам, что в поисках лучшей жизни решил незаконно перебраться в Италию, где проживают его родственники. Для реализации своих преступных замыслов ганец выбрал Финляндию как отправную точку для начала своего путешествия по странам ЕС.

За нарушения закона все задержанные помещены в Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан № 2 ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ближайшее время их депортируют и закроют въезд на территорию России.

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