Африканцы пытались незаконно попасть в Эстонию

Все они прибыли в Российскую Федерацию по учебным визам, а ганец обучался в одном из российских вузов в течение 2016 года. Приятели познакомились в одном из хостелов Санкт-Петербурга, а затем, не став любоваться красотами города, решили бежать в Эстонию.

Еще одного ганца пограничники ФСБ поймали в Выборгском районе Ленобласти. Он сказал силовикам, что в поисках лучшей жизни решил незаконно перебраться в Италию, где проживают его родственники. Для реализации своих преступных замыслов ганец выбрал Финляндию как отправную точку для начала своего путешествия по странам ЕС.

За нарушения закона все задержанные помещены в Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан № 2 ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ближайшее время их депортируют и закроют въезд на территорию России.