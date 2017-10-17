Последствия скандала с Рыйвасом: Партия реформ выбрала кандидата в вице-спикеры Рийгикогу

В качестве нового руководителя парламентской группы Партии реформ фракция предлагает заместителя председателя партии Юргена Лиги, сообщил пресс-секретарь фракции.

По словам Певкура, набравшего на недавно прошедших местных выборах больше всего голосов среди лидеров партий, он готов занять пост вице-спикера парламента, если депутаты Рийгикогу дадут ему соответствующий мандат.

«Мы сможем избрать нового председателя фракции после того, как будут избраны новые вице-спикеры. Впрочем, я уже сегодня сказал, что предлагаю на этот пост вице-председателя партии Юргена Лиги, который несомненно является сильным кандидатом, являясь одним из политиков с наиболее продолжительным опытом парламентской работы в Эстонии и золотым запасом Партии реформ», - сказал Певкур.

Вице-спикеров Рийгикогу изберут в следующий понедельник, 23 октября.

Потребность избрать нового вице-спикера возникла после того, как прежний вице-спикер Таави Рыйвас подал в понедельник в отставку из-за скандала с сексуальными домогательствами.