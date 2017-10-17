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Эстонское предприятие будет проверять билеты в Клайпеде

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ФОТО: Õhtuleht

Эстонское предприятие Ridango выиграло конкурс на установку в автобусах Клайпеды новейшей системы проверки билетов. Аналогичная система используется в Таллинне и Тарту.

В итоге Ridango установит в 231 автобусе более 400 валидаторов. Литовцы купят не только сами приборы, но и центральную систему, а также услугу обслуживания системы, сообщает Majandus24.

Планируется, что новая система проверки билетов будет запущена в середине следующего года.

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