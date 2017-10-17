Эстонское предприятие будет проверять билеты в Клайпеде

Эстонское предприятие будет проверять билеты в Клайпеде2
17 октября 2017 г., 11:23
Эстонское предприятие Ridango выиграло конкурс на установку в автобусах Клайпеды новейшей системы проверки билетов. Аналогичная система используется в Таллинне и Тарту.
В итоге Ridango установит в 231 автобусе более 400 валидаторов. Литовцы купят не только сами приборы, но и центральную систему, а также услугу обслуживания системы, сообщает Majandus24.
Планируется, что новая система проверки билетов будет запущена в середине следующего года.