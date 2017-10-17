Таллинн поддержит материально инициативу по реновации балконов и подъездных козырьков многоквартирных домов

Каждое квартирное товарищество несет ответственность за содержание дома в порядке и, в том числе, за его безопасность.

Согласно исследованиям, проведенным строительным факультетом Таллиннского технического университета и Департаментом технического надзора, состояние балконов и навесов в многоквартирных домах Таллинна довольно плачевное.

«Например, плохое состояние передних панелей балконов может привести к их обрушению, поэтому их нужно укрепить», - говорит Эйнике Ури, заведующая таллиннским Департаментом городского имущества..

Ситуация вызвана прежде всего низким качеством строительства, а также отсутствием надзора за строительством в советское время. Недостаток технического обслуживания и ремонтных работ также оставили свой след.

Ури подтверждает, что Департамент городского имущества консультировался с большим количеством экспертов и представителей квартирных товариществ. «По мнению экспертов, такая мера необходима, в частности, в домах, построенных до 1993 года, следует следить за состоянием балконов и подъездных козырьков», - говорит Ури.

Кто получит материальную помощь?

Согласно коммерческому регистру, в Таллинне зарегистрировано 4019 квартирных товариществ, из которых, согласно прогнозам, до 3500 домов должны получить пособие, максимальный размер которого должен составить до 70% от стоимости экспертизы, но не более 1000 евро на один многоквартирный дом.

«Панельные дома стоят уже очень давно, но о них хорошо заботятся», - подтвердила вице-мэр Эха Вырк. Особенно важным является поддержание в порядке гидроизоляции балконов, ремонт металлических козырьков и своевременное восстановление балконных ограждений. Вопрос защиты от коррозии стальных соединительных элементов и балконных ограждений также стоит остро.

Целью выдачи пособия является привлечение внимания квартирных товариществ к состоянию балконов, лоджий и подъездных козырьков.