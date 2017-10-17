Пять ответов на миллион вопросов о Кылварте

«Извините, у вас не будет времени поговорить о Михаиле Кылварте?» - интересуется девица на русском языке, размахивая посреди коридора ласнамяэской Prisma флайерами. Услышав, что обратилась к эстонцу, девушка резко разворачивается и тут же словно железный гвоздь к магниту прицепляется к новой жертве.

Это не клуб по интересам для каждого, а финишный спурт. Еще в августе бюро Центристской партии установило в Ласнамяэ предвыборную палатку, ее представителей можно было видеть рано утром на автобусных остановках, а по вечерам они звонили в двери квартир. Сейчас пятница и девушка еще не знает, что в ночь на понедельник, едва сдерживая слезы, Таави Аас произнесет в своей победной речи: мы разошлись с Сависааром, но не потеряли власть. Что бросилось в глаза?

1. Невероятная кампания

«Главный упор был сделан на улицы: от двери к двери. Я обошел около 40 многоквартирных домов – пяти-девятиэтажных. Думаю 4000 плюс квартир», - говорит баллотировавшийся в Мустамяэ Таави Аас. То же самое делали в самом большом избирательном округе – в Ласнамяж, где распределялись 16 мандатов.

«Битва продолжалась несколько месяцев: кто-то пришел чуть раньше, кто-то чуть позже», - сказал пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. В один день раздавали одни флайеры, в другой – другие. На улицах были друзья, знакомые, члены семей, молодежное крыло.

Ход мысли Центристский партии был простым: в ситуации, когда в ласнамяэской канаве одинаковыми плакатами рекламирует себя «Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн», то для более лучшего результата нужно личное общение с как можно большим количеством избирателей. Более того, после ухода Сависаара можно было ожидать резкого падения интереса к голосованию со стороны русского избирателя.

Если бы в Ласнамяэ на участки придет меньше народу, это поставит под угрозу продолжение единовластия по всему Таллинну. Единственное лекарство против этого – персональная уличная кампания.

А спад и получился – если четыре года назад в Ласнамяэ правом голоса воспользовались 62,5 процента избирателей, то в этот раз всего 50,4 процента.

«Не все наши избиратели пришли, поскольку видели, что есть два списка. Но союз Сависаара, конечно, потерял больше», - отметил Аас.

2. Монстр по имени Мыйз-Сависаар

Одна из причин поражения заключается в том, что Сависаар во имя власти порезал себе палец. «Это объединение Мыйз-Сависаар было не особо понятным и симпатичным для сторонников Сависаара», - объяснил один понимающий загадочную русскую душу источник.

С одной стороны ласнамяэский избиратель был разочарован из-за внутренней борьбы в Центристской партии и отстранения Сависаара, а, с другой, новый союз не предложил хорошей альтернативы.

3. Феномен вице-мэра

На последние выборы Кылварт вышел как на стероидах – с так называемым феноменом вице-мэра. Тем же могла насладиться и предшественница Кылварта Яна Тоом, а когда-то и нынче реформист Денис Бородич.