Пять ответов на миллион вопросов о Кылварте

Отхвативший недавно рекордное количество голосов Михаил Кылварт (39) понял, как оставить Эдгара Сависаара в Ласнамяэ без избирателей, но чтобы голоса не ушли кому-то другому. Решающими стала работа, слепая удача и один яркий политический трюк, считают аналитики.
«Извините, у вас не будет времени поговорить о Михаиле Кылварте?» - интересуется девица на русском языке, размахивая посреди коридора ласнамяэской Prisma флайерами. Услышав, что обратилась к эстонцу, девушка резко разворачивается и тут же словно железный гвоздь к магниту прицепляется к новой жертве.
Это не клуб по интересам для каждого, а финишный спурт. Еще в августе бюро Центристской партии установило в Ласнамяэ предвыборную палатку, ее представителей можно было видеть рано утром на автобусных остановках, а по вечерам они звонили в двери квартир. Сейчас пятница и девушка еще не знает, что в ночь на понедельник, едва сдерживая слезы, Таави Аас произнесет в своей победной речи: мы разошлись с Сависааром, но не потеряли власть. Что бросилось в глаза?
1. Невероятная кампания
«Главный упор был сделан на улицы: от двери к двери. Я обошел около 40 многоквартирных домов – пяти-девятиэтажных. Думаю 4000 плюс квартир», - говорит баллотировавшийся в Мустамяэ Таави Аас. То же самое делали в самом большом избирательном округе – в Ласнамяж, где распределялись 16 мандатов.
«Битва продолжалась несколько месяцев: кто-то пришел чуть раньше, кто-то чуть позже», - сказал пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. В один день раздавали одни флайеры, в другой – другие. На улицах были друзья, знакомые, члены семей, молодежное крыло.
Ход мысли Центристский партии был простым: в ситуации, когда в ласнамяэской канаве одинаковыми плакатами рекламирует себя «Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн», то для более лучшего результата нужно личное общение с как можно большим количеством избирателей. Более того, после ухода Сависаара можно было ожидать резкого падения интереса к голосованию со стороны русского избирателя.
Если бы в Ласнамяэ на участки придет меньше народу, это поставит под угрозу продолжение единовластия по всему Таллинну. Единственное лекарство против этого – персональная уличная кампания.
А спад и получился – если четыре года назад в Ласнамяэ правом голоса воспользовались 62,5 процента избирателей, то в этот раз всего 50,4 процента.
«Не все наши избиратели пришли, поскольку видели, что есть два списка. Но союз Сависаара, конечно, потерял больше», - отметил Аас.
2. Монстр по имени Мыйз-Сависаар
Одна из причин поражения заключается в том, что Сависаар во имя власти порезал себе палец. «Это объединение Мыйз-Сависаар было не особо понятным и симпатичным для сторонников Сависаара», - объяснил один понимающий загадочную русскую душу источник.
С одной стороны ласнамяэский избиратель был разочарован из-за внутренней борьбы в Центристской партии и отстранения Сависаара, а, с другой, новый союз не предложил хорошей альтернативы.
3. Феномен вице-мэра
На последние выборы Кылварт вышел как на стероидах – с так называемым феноменом вице-мэра. Тем же могла насладиться и предшественница Кылварта Яна Тоом, а когда-то и нынче реформист Денис Бородич.
Вице-мэр по вопросам образования – это просто такая должность, которая бросается в глаза избирателям. Нужно часто ходить в школы и детские сады. Большая часть обратной связи позитивна, особенно, если стоять за сохранение русскоязычного образования в Ласнамяэ.
«Таких людей, которые знакомы обычным ласнамяэским избирателям, на самом деле очень мало. Эдгар Сависаар, Яна Тоом, старейшина района и вице-мэры», - отметил другой аналитик.
4. Настоящий победитель от кризиса Сависаара
Но в рукаве у Кылварта был и еще один козырь: он умело отошел в сторону во время весеннего, так называемого кризиса трех сестер.
«Кылварт остался в стороне от этого и позже помог Тоом вернуться в крыло Центристской партии. Это гарантировало ему нынешний успех, - сказал центрист Раймонд Кальюлайд. – Обратная связь от русской общины этим трем сестрам был, мол, что вы делаете? Это был очень осознанный выбор – не выбирать их. Во многом они не поняли, почему Яна, Эдгар и Ольге это организовали».
Поступок Кылварта оказался ему на пользу, поскольку он не получил для себя в глазах русского избирателя репутацию могильщика Сависаара. Что, насколько известно, произошло со старейшиной Ласнамяэ Марией Юферевой, которая сначала собирала деньги на покупку протеза для Сависаара, а позже не разрешила основателю Центристской партии выступить на Дне Ласнамяэ.
«У Кылварта такого не было, он сумел действовать так, что не был напрямую связан с этим», - признался один источник.
5. Вместо популизма спокойный стиль
Уставший от мутной политической воды ласнамяэский избиратель в процессе кампании начал все больше ценить стиль Кылварта. «Если посмотреть интервью Кылварта русскоязычным СМИ, то он все время старался быть на высоте от повседневных политических дрязг. Его интервью уравновешенные, неглупые и осмысленные», - анализирует Кальюлайд.
Такого же мнения придерживается и аналитик Postimees: «Они все же мыслят очень практично. От Сависаара больше нет никакой пользы. Если посмотреть на это глазами типичного ласнамяэсца, то Кылварт в виде вице-мэра заслуживает больше доверия: он стоял за русскоязычное образование, он – спортсмен, занимается детьми».
В ситуации, когда на Сависаара больше надеяться нельзя, нужно найти кого-то, на кого можно возложить долгосрочные надежды. Будет ли Кылварт через четыре года следующим мэром? «Вообще не исключаю», - сказал Кальюлайд.