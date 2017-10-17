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Видео: девушка-боксер поцеловала соперницу во время дуэли взглядов

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ФОТО: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran

В Норвегии состоялась пресс-конференция перед боем между абсолютной чемпионкой в полусреднем весе Сесилией Брекхус и претенденткой Микаэлой Лаурен.

Апофеозом мероприятия стала традиционная для боксерских поединков дуэль взглядов, во время которой Лаурен неожиданно поцеловала Брекхус в губы, пишет Newsru.com.

Для чемпионки такое развитие событий стало полной неожиданностью: она рефлекторно дала сопернице гневную пощечину, однако позже долго не могла сдержать смеха.

Титульный бой за пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полусреднем весе, которыми владеет Брекхус, пройдет 21 октября в норвежском Стокке.

На профессиональном ринге 36-летняя Сесилия Брекхус провела 31 поединок и все выиграла, причем восемь раз - нокаутом. 41-летняя Микаэла Лорен провела 33 боя - 29 побед (13 нокаутом) и 4 поражения. Брекхус и Лорен уже встречались в октябре 2010 года, и тогда Сесилия победила техническим нокаутом.

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