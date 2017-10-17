Fujitsu создаст в декабре до новых 50 рабочих мест

Fujitsu Estonia откроет в Пярну отдел ИТ-поддержки пользователей, где поначалу будет работать 10 человек. Фирма планирует развивать пярнуский отдел аналогично тартускому.

«В Тарту мы также начинали с 10 работников, а сейчас там у нас работает 53 человека. Мы надеемся, что так же дела пойдут и в Пярну», - сказала директор по поддержке пользователей Fujitsu Мерике Тийк.

«Работу получат 10 местных владеющих финским языком людей, желающих развивать свои навыки в сфере ИТ», - сообщила Тийк и добавила, что отдел будет обслуживать крупные скандинавские компании и решать проблемы, с которыми столкнулись пользователи компьютеров.

Пярнуский отдел откроется в офисном и жилом здании Martensi maja по адресу Пикк, 12, которое будет готово в декабре.