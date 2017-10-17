На скотобойне Раквереского мясокомбината бастует половина работников

«Ежегодно мы пересматриваем на предприятии зарплаты работников в соответствии с общегосударственным исследованием зарплат, другие пакеты компенсаций и инвестируем в улучшение рабочей среды, - объяснила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. - Мне очень жаль, что несмотря на это и имевшие ранее место переговоры 27 работников из 64 скотобойни Раквереского мясокомбината решили устроить незаконный простой в работе».

По словам Мере, сегодня скотобойня работает с частичной нагрузкой и поэтому простой в работе серьезно не влияет на работу других отделов. «Мы делает все от себя зависящее, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию и чтобы обычная работа скотобойни могла продолжиться», - добавила она.

Напомним, что HKScan Estonia - крупнейшее предприятие пищевой промышленности, которое принадлежит концерну HKScan.