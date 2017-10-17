На скотобойне Раквереского мясокомбината бастует половина работников

На скотобойне Раквереского мясокомбината работает 64 человека, 27 из которых временно отказались выполнять свои трудовые обязанности. По оценке предприятия, это незаконно и противоречит Закону о трудовом договоре. Согласно этому документу, сотрудник нарушает закон, когда отказывается от исполнения своих трудовых задач и исходящих из трудового договора обязанностей, пишет Virumaa Teataja.
«Ежегодно мы пересматриваем на предприятии зарплаты работников в соответствии с общегосударственным исследованием зарплат, другие пакеты компенсаций и инвестируем в улучшение рабочей среды, - объяснила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. - Мне очень жаль, что несмотря на это и имевшие ранее место переговоры 27 работников из 64 скотобойни Раквереского мясокомбината решили устроить незаконный простой в работе».
По словам Мере, сегодня скотобойня работает с частичной нагрузкой и поэтому простой в работе серьезно не влияет на работу других отделов. «Мы делает все от себя зависящее, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию и чтобы обычная работа скотобойни могла продолжиться», - добавила она.
Напомним, что HKScan Estonia - крупнейшее предприятие пищевой промышленности, которое принадлежит концерну HKScan.