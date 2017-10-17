В Эстонии берут на работу покупателей под прикрытием: как записаться в их ряды и сколько они получают

В студенческие годы я успела поработать в двух больших торговых центрах Таллинна. Сначала продавала людям одежду, потом решила кардинально изменить свою жизнь и стала подавать кофе и пирожные.

Примерно раз в год, и в одном, и в другом магазине, администраторы выдавали работникам секретную информацию. Они с серьезным видом подходили и заговорщицки шептали: «На этой неделе будут ходить тайные покупатели и оценивать вас. Старайтесь!».

Сильно переживать из-за этого я не начинала, так как всегда старалась обслуживать хорошо. Клиенты не виноваты в том, что я не выспалась, у меня болит голова, а мне еще писать реферат и готовиться к экзаменам. Но мысли о том, что в какой-то момент придет человек, который потом будет рассказывать о качестве моей работы, были волнительными.

Популярный метод оценки

В торговых центрах «Юлемисте», «Виру» и «Солярис» нам подтвердили, что устраивают рейды тайных покупателей два раза в год.

«Для нас очень важно, чтобы клиентам было приятно посещать торговый центр», – говорит руководитель отдела продаж и менеджер по маркетингу «Юлемисте» Кристина Аншак.

О таких же ценностях упомянули и представители других центров. Для организации тайных визитов они привлекают партнерские фирмы. Например, «Солярис» сотрудничает с фирмой Dive Eesti, а «Юлемисте» – с компанией Emor.

О результатах тайных посещений сообщается каждому отделу центра.

«Арендаторам доступна вся информация о визитах в их представительства, на основании которой они могут улучшить обслуживание», – комментирует директор по продажам и коммуникациям центра «Виру» Тайви Койтла.

Впрочем, если результаты тайного посещения негативные, то торговый центр никаких мер не принимает. Это остается на совести самих арендаторов.

«Мы никак не наказываем магазины, показавшие плохие результаты. Но мы можем проанализировать эту ситуацию и обсудить, как поднять качество обслуживания», – рассказывает руководитель по продажам «Соляриса» Кристийна Кулло.

А вот те, кто, наоборот, приятно удивил качеством своей работы, получают поощрение. Происходит это раз в год: они выбирают лучшую фирму и консультанта.

Такая же система действует и в других центрах, которые собирают всех работников раз в год и делают подарки лучшим.

От 20 до 200 евро

Услугами Dive Eesti пользуется большое количество предприятий, среди которых есть и магазины, рестораны, транспортные фирмы, банки, а также государственные учреждения.

По словам генерального директора фирмы Керли Соосаар, стоимость услуги тайных покупателей может варьироваться от 20 до 200 евро за визит.

«Это зависит от сферы деятельности фирмы, сложности ситуации и особых желаний нашего клиента. Также влияет на цену то, является ли услуга одноразовой или постоянной. Конкретную цену назвать сложно», – комментирует она, добавляя, что стоимость большинства визитов не превышает 40 евро.

Компания Dive Eesti – международная, и в каждой стране у нее есть тысячная база покупателей.