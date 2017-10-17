Еврокомиссия представила план по усилению защиты европейских городов от террористов

О подготовленных нововведениях говорится в сообщении Еврокомиссии, которое официально должно быть обнародовано 18 октября.

Одной их ключевых в этом пакете мер будет создание "инновационных секретных барьеров для защиты городов без изменения их открытого характера", пишет Die Welt со ссылкой на сообщение Еврокомиссии. Также планируется создать форумы, на которых региональные и местные власти, а также частные владельцы торговых центров или спортивных объектов будут встречаться "для обмена информацией и обучения друг у друга", пишет Newsru.com.

Кроме того, план включает в себя проведение тренингов и учений по противостоянию террористическим угрозам для прокуроров, сотрудников органов здравоохранения, гражданской обороны и даже военных, которые первыми отвечают на подобные атаки.

Необходимость предлагаемых мер Еврокомиссия обосновывает тем, что террористы все чаще выбирают в качестве своих целей общественные места - пешеходные, туристические зоны, транспортные, торговые центры, концертные залы и людные площади в городах. Во всех перечисленных областях государства - члены Евросоюза уязвимы, считают в ЕК.

Также в Брюсселе обеспокоены безопасностью в поездах. Инфраструктура железнодорожного транспорта открыта по своей сути, отмечают в Еврокомиссии. Поэтому Брюссель "работает над дальнейшими мерами по повышению безопасности пассажиров поездов", но конкретных шагов на уровне ЕС пока не предлагает.

Также Еврокомиссия предупреждает о возможных террористических атаках при помощи химического или радиоактивного оружия. "Хотя вероятность нападений с использованием химических, биологических, радиоактивных и ядерных (CBRN) веществ остается низкой, в целом угроза CBRN развивается. Есть указания на то, что некоторые преступные лица или террористические группы могут иметь намерение приобрести CBRN-материалы и попытаться применить знания в этой области для использования в террористических целях", - говорится в сообщении ЕК.

По этим причинам Европе необходимо "усилить подготовку" к террористическим угрозам, заключают в Еврокомиссии.

В середине сентября издание Le Parisien раскрыло содержание секретного отчета французской полиции о новых типах терактов, угрожающих Европе. Главными угрозами с этом документе были названы подрыв поездов и порча путей, поджоги лесов, а также отравление продуктов и воды. В полиции также напомнили о возможности нападений на автомобилях.

В начале сентября о постоянной угрозе терактов по всей Европе предупредил Госдеп. Ведомство отмечало, что атаки могут быть совершены на отели, клубы, рестораны, религиозные учреждения, парки, транспортные узлы, учреждения образования, аэропорты и другие "уязвимые цели".

Последним по времени терактом в Европе стала атака в Марселе, где 1 октября вооруженный ножом тунисец Ахмед Ханаши напал на группу людей и смертельно ранил двух девушек в возрасте около 20 лет - они скончались на месте. Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прохожих.

Крупнейший за последнее время теракт в Европе произошел 17 августа в Барселоне. Автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.