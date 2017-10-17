Попытка EKRE отменить Закон о совместном проживании вновь потерпела неудачу

За прекращение работы над законопроектом об отмене Закона о совместном проживании проголосовали 47 депутатов, против были 19, еще 20 не участвовали в голосовании.

Законопроект включили в повестку дня заседания Рийгикогу 12 октября в качестве второго пункта, но инициированное Центристской партией обсуждение вопроса большой государственной важности заняло все выделенное на заседание время и обсуждение законопроекта было отложено до следующего заседания.

По словам главы парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме, EKRE планирует вскоре вновь инициировать в парламенте отмену Закона о совместном проживании. Во вторник в первом чтении соответствующего законопроекта было решено прекратить работу над ним.

По словам Хельме, партия EKRE не согласна мириться с тем, что Рийгикогу во вторник проголосовал за прекращение работы над законопроектом в его первом чтении, и что новое голосование по этому вопросу обязательно пройдет до следующих выборов.

«Закон о совместном проживании - это ужасный закон, то, как его приняли, было изнасилованием политического процесса, издевательством над всеми принципами правового государства», - сказал Хельме в понедельник в Рийгикогу, охарактеризовав закон также словами «мерзкий» и «непотребный».

Во вторник Рийгикогу в первом чтении инициированного EKRE законопроекта об отмене Закона о совместном проживании проголосовал за прекращение работы над ним. За прекращение работы над законопроектом проголосовали 47 депутатов, против были 19, 20 не участвовали в голосовании. Это была третья попытка EKRE инициировать отмену Закона о совместном проживании