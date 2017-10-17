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Скоростные рекорды у соседей: водитель мчался со скоростью 226 км/час в жилой зоне

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В нынешнем году на дорогах Латвии были установлены 12 скоростных рекордов.

Первое место занимает водитель, который в Вентспилсе в жилой зоне несся на 226 км/час, об этом свидетельствует информация Государственной полиции, сообщает Rus.TVNET.

19 мая в Олайне водитель вместо разрешенных 90 км/час ехал на 165 и заплатил за нарушение штраф 720 евро и на год лишился прав.

А 15 июня в Риге водитель BMW530 вместо 70 км/час гнал на 166. Штраф за нарушение - 1400 евро и лишение прав на 24 месяца.

Нарушают не только водители машин, но и мотоциклисты. Один из них отличился в Лиепае, где гнал на 140 км/час в жилой зоне и поплатился лишением прав на год и расстался с 550 евро.

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